Liam Hemsworth właśnie zyskał potężne wsparcie. Jego Wiedźmin się udał?

Czwarty sezon Wiedźmina od Netflixa spotkał się z mieszanymi opiniami – wielu fanów krytykowało odejście Henry’ego Cavilla, a sam serial nie zachwycił. Liam Hemsworth stanął przed trudnym zadaniem zastąpienia dotychczasowego Geralt, i choć sezon był przeciętny, sam aktor zebrał pochwały m.in. od kolegi po fachu. Doug Cockle broni Liama Hemswortha Doug Cockle, dubbingujący Geralta w grze Wiedźmin 3: Dziki Gon, w rozmowie z GamesRadar+ przyznał, że Hemsworth poradził sobie świetnie.

Uwielbiałam Henry’ego. Był fantastycznym Wiedźminem, więc było mi smutno, że odchodzi. Ale obejrzałam najnowszy sezon i myślę, że Liam całkiem dobrze sobie radzi. Jest inny. Stworzył własną postać i to właśnie powinien zrobić jako aktor. Wykonał fantastyczną robotę – powiedział Cockle.

Aktor podkreślił też, że choć Cavill tchnął w Geralta niezwykłą fizyczność, Hemsworth oddał jego serialową wersję w najlepszy możliwy sposób. Głęboki i szorstki głos Douga Cockle’a stał się prawdziwą ikoną Geralta w grach, na tyle charakterystyczną, że twórcy serialu starali się odtworzyć jego chrząknięcia. Cockle powróci do roli Geralta w Wiedźminie 4, nawet jeśli w tej odsłonie to Ciri przejmuje funkcję głównej bohaterki. Geralt był jednak grany nie tylko przez Cavilla i Hemswortha. W polskiej produkcji z 2001 wcielił się w niego Michał Żebrowski, a w grach prócz Douga Cockle’a pojawiali się też inni aktorzy dubbingowi w różnych wersjach językowych. Polskim głosem w grze był Jacek Rozenek. Przeczytajcie także jakie nowe postacie pojawią się w finałowym sezonie Wiedźmina. Wiedźmin – recenzja 4. sezonu. Nowe rozdanie, jeszcze więcej problemów

