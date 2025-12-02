Zaloguj się lub Zarejestruj

Sean „Diddy” Combs nazywa nowy dokument Netflixa “haniebnym paszkwilem”

Jakub Piwoński
2025/12/02 10:30
Dokument jest już dostępny na platformie.

Już dziś na Netflix debiutuje dokument Sean Combs: Rozliczenie, który jeszcze przed premierą wzbudził ogromne kontrowersje. Bohater serii, Sean „Diddy” Combs, ostro skrytykował produkcję, nazywając ją „haniebnym paszkwilem”. Jego rzecznik oskarżył platformę o wykorzystanie „kradzionego materiału, którego publikacja nigdy nie została zatwierdzona”. Według przedstawicieli artysty działanie Netflixa jest „niesprawiedliwe i nielegalne”.

Dokument to czteroodcinkowa seria, która przedstawia pełną – i mocno krytyczną — opowieść o życiu i karierze Sean “Diddy” Combs. Pod tym względem jest podobny do produkcji HBO pt. Mroczne życie P. Diddiego. Nowy serial dokumentalny, firmowany przez 50 Centa, trafił na platformę 2 grudnia i od razu wywołał burzę. Netflix odrzuca zarzuty, powołując się na stanowisko reżyserki Alexandrii Stapleton, która utrzymuje, że wszystkie nagrania pozyskano legalnie i posiadają do nich pełne prawa. Twórcy podkreślają również, że wielokrotnie próbowali skontaktować się z przedstawicielami Combsa, aby umożliwić mu skomentowanie materiału – bez skutku.

Napięcie wzrosło po publikacji zwiastuna, w którym pokazano rozmowę telefoniczną Combsa sprzed jego głośnego aresztowania w 2024 roku. Rzecznik rapera twierdzi, że Netflix wyrwał nagrania z kontekstu oraz wykorzystał prywatne rozmowy z prawnikami. Podkreśla też, że Combs od młodości dokumentował swoje życie, planując stworzyć własną, autoryzowaną opowieść.

Ostre słowa skierowano także w stronę 50 Centa, któremu Netflix powierzył kreatywną kontrolę nad projektem. Rzecznik Combsa określił rapera jako „od dawna owładniętego osobistym gniewem przeciwnika”, a decyzję platformy – jako „szokującą”. W oświadczeniu pojawił się również wątek osobistego zawodu – Combs miał „od dawna szanować” prezesa Netflixa Teda Sarandosa i oczekiwał od niego „sprawiedliwości”. O tym, czy ją otrzymał, będą mieli okazję przekonać się widzowie – dokument debiutuje już dziś na Netflix i bardzo możliwe, że kontrowersje pomogą mu w popularności.

Źródło:https://variety.com/2025/tv/news/diddy-slams-netflix-documentary-stolen-footage-1236596514/

Tagi:

Popkultura
Sean Combs: Rozliczenie
Sean Combs
serial dokumentalny
Netflix
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


