Wiedźmin Netflixa sprawił, że zatęskniłem za wersją z Michałem Żebrowskim

Kiedy usłyszałem, że Netflix weźmie się za Wiedźmina, ekscytacja zmieszała się z przerażeniem. Trudno było przecież przebić gry, ale łatwo było stworzyć coś lepszego od filmu z 2001 roku.

Kiedy Netflix ogłosił własną adaptację Wiedźmina, wydawało się, że oto wreszcie ktoś z rozmachem, budżetem i hollywoodzkim błyskiem podejdzie do prozy Andrzeja Sapkowskiego z należnym jej szacunkiem. Po sukcesie gier to miało być coś wielkiego – nowa epicka marka, która wreszcie pokaże, że polskie fantasy da się przełożyć na język globalnej popkultury. I rzeczywiście – pierwszy sezon dawał nadzieję. Był Henry Cavill, były mięśnie, była charyzma, czuło się ambicję i rozmach.

Ale z każdym kolejnym sezonem z tego balona zaczęło uchodzić powietrze. Fabuła rozpadła się na nieczytelne wątki, świat stracił spójność, a emocje zastąpiono efektami. Z każdą nową odsłoną coraz wyraźniej widać było, że serial zaczyna przypominać karykaturę samego siebie – kiczowaty, przestylizowany, oderwany od ducha książek. Zmiana aktora tylko przypieczętowała to wrażenie. Trudno dziś mówić o poważnej produkcji fantasy z ambicjami – to raczej widowisko, które samo siebie nie rozumie. I właśnie wtedy, trochę ku własnemu zdziwieniu, zatęskniłem za Wiedźminem… Michała Żebrowskiego.

Polskie fantasy

Pamiętam jak dziś rok 2001 i te nadzieje związane z filmem. Chciałem wierzyć, że polska kinematografia wreszcie stworzy coś, co stanie obok wielkich adaptacji fantasy. I równie dobrze pamiętam te przez długie lata utrzymujące się poczucie blamażu nad tym, co zrobił Marek Brodzki. Kpin o fatalnym CGI smoka i dziecinnie wyglądającej Strzydze nie było końca. Powstały na tym materiale serial telewizyjny nieco poprawiał ten efekt, ale plamy blamażu nic już nie zmazało. A jednak, po latach, ten film nabiera swoistej wagi.

Wiedźmin Brodzkiego nie udawał, że jest czymś więcej, niż był. Zaryzykuje stwierdzeniem, że przy większym budżecie (albo inaczej – przy niezmarnowanym budżecie, bo film kosztował przecież grube miliony) w istocie stałby się czymś większym, a tak, pozostał widowiskiem niemalże teatralnym. Widać było gołym okiem realizatorskie ograniczenia i czasem wręcz szkolną prostotę scen. Ale w tym wszystkim czuło się prawdę. Surowy klimat, swojski krajobraz, słowiańską melancholię. Nawet jeśli fabuła była poszatkowana, a sceny walk przypominały pokaz szermierki w domu kultury, to mimo wszystko niosły ducha oryginału. Tamten film był niedoskonały, ale żywy.

Michał Żebrowski to najlepszy Wiedźmin

I był Żebrowski – aktor, który mimo całego zamieszania wokół projektu potraktował rolę śmiertelnie poważnie. To nie był Geralt z kalkulatora Hollywood, to był człowiek – samotny, wyobcowany, przytłoczony losem. Każdy jego ruch miał wagę, każde spojrzenie mówiło więcej niż tysiąc słów. Jego chłodne, skoncentrowane oczy kryły wrażliwość, której próżno szukać u Cavilla: Żebrowski potrafił pokazać smutek i zmęczenie światem, który nigdy nie pozwoli mu być częścią swojej opowieści. Wystarczyła jego obecność, koń i kilka taktów muzyki.

No właśnie, bo muzyka – Grzegorza Ciechowskiego – była sercem filmu. Nie próbowała być epickim hymnem, nie wpychała się na pierwszy plan, lecz przenikała każdą scenę. To ona nadawała rytm. W scenach, gdy Geralt samotnie wędruje przez mgłę lasów i pól, bębenkowy motyw przewodni nie pozwala zapomnieć, że oglądamy opowieść o przeznaczeniu, a nie tylko o mieczu i potworach. To muzyka sprawiała, że surowa scenografia i teatralne gesty nabierały magicznej siły – i w tym sensie Żebrowski był nie tylko odtwórcą, ale częścią tej poetyckiej całości. A trzeba przypomnieć, że razem z nim na ekranie pojawili się też Grażyna Wolczak, Zbigniew Zamachowski, Maciej Kozłowski i Anna Dymna, zaliczający pierwszorzędne występy.

Muzyka Obywatela G.C.

Oczywiście, tamta produkcja miała mnóstwo wad. Dialogi brzmiały, jakby wyszły spod pióra ucznia liceum recytującego lekturę. Dźwięk raz był za cichy, raz za głośny, scenografia zdradzała, że „magiczne królestwo” leży gdzieś pod Łodzią. Ale mimo to film miał charakter i coś, co trudno nazwać inaczej niż duszą. Nie wstydził się swojej prowizorki. Był niezdarny, ale szczery – i może właśnie dlatego po latach ogląda się go z czułością, a nie irytacją.