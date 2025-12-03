Zaloguj się lub Zarejestruj

Finał Stranger Things pobije rekord długości. Odcinek będzie dłuższy od wielu filmów

2025/12/03
Właściwie to będzie pełnometrażowy film.

Netflix oficjalnie potwierdził, że wielki finał Stranger Things trafi jednocześnie na platformę oraz do amerykańskich kin, a fani otrzymali informacje dotyczących długości odcinka oraz specjalnych pokazów na dużym ekranie. Zakończenie popularnej serii będzie miało formę pełnometrażowego widowiska, które potrwa aż 2 godziny i 5 minut. To zdecydowanie najdłuższy epizod w całej serii Netflixa.

Stranger Things

Stranger Things – długość ostatniego odcinka i rekord oglądalności piątego sezonu

Pokazy dla widzów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie rozpoczną się wieczorem 31 grudnia. To dokładnie ten sam moment, w którym odcinek zadebiutuje globalnie w serwisie. Seanse potrwają do 1 stycznia 2026 roku i obejmą ponad pięćset kin. Kina sprzedają jedynie specjalne vouchery na przekąski, które rezerwują miejsca widzów. Co ciekawe, Netflix nie będzie czerpał zysków z tych wydarzeń.

Decyzja o wprowadzeniu finału na wielki ekran stanowi zwrot względem wcześniejszych zapowiedzi. Platforma wraz z twórcami Mattem i Rossem Dufferami potwierdziła w październiku, że wyjątkowy odcinek trafi również do kin.

GramTV przedstawia:

Ale to nie koniec dobrych wieści dotyczących Stranger Things. Netflix przekazał, że piąty sezon jest najpopularniejszym serialem na świecie. W ciągu pierwszych pięciu dni cztery odcinki serialu wyświetlono aż 59,6 milionów razy. To absolutny rekord dla jakiejkolwiek anglojęzycznej produkcji platformy. To także trzeci najchętniej oglądany serial Netflix w historii. Piąty sezon Stranger Things obecnie znajduje się za drugim i trzecim sezonem produkcji, a także Squid Game.

Wczytywanie ramki mediów.

Przypomnijmy, że druga część piątego sezonu Stranger Things zadebiutuje już 26 grudnia. Na wielki finał będziemy musieli poczekać do Nowego Roku.

Źródło:https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/stranger-things-series-finale-runtime-theater-locations-1236439458/

