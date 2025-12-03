Finał Stranger Things pobije rekord długości. Odcinek będzie dłuższy od wielu filmów

Netflix oficjalnie potwierdził, że wielki finał Stranger Things trafi jednocześnie na platformę oraz do amerykańskich kin, a fani otrzymali informacje dotyczących długości odcinka oraz specjalnych pokazów na dużym ekranie. Zakończenie popularnej serii będzie miało formę pełnometrażowego widowiska, które potrwa aż 2 godziny i 5 minut. To zdecydowanie najdłuższy epizod w całej serii Netflixa.

Stranger Things – długość ostatniego odcinka i rekord oglądalności piątego sezonu

Pokazy dla widzów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie rozpoczną się wieczorem 31 grudnia. To dokładnie ten sam moment, w którym odcinek zadebiutuje globalnie w serwisie. Seanse potrwają do 1 stycznia 2026 roku i obejmą ponad pięćset kin. Kina sprzedają jedynie specjalne vouchery na przekąski, które rezerwują miejsca widzów. Co ciekawe, Netflix nie będzie czerpał zysków z tych wydarzeń.