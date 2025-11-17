Wiedźmin z masą nowych postaci w finałowym sezonie. Niektórych z nich znacie z książek

Ujawniono nowych członków obsady w piątym sezonie Wiedźmina.

Prace nad finałową odsłoną Wiedźmina od Netflixa z Liamem Hemsworthem w roli Geralta dobiegają końca i produkcja jest już na etapie postprodukcji. Choć zdjęcia zakończyły się kilka miesięcy temu, wciąż pojawiają się nowe informacje dotyczące obsady piątego sezonu. Najnowsze doniesienia ujawniły aż siedem dodatkowych nazwisk. Wiedźmin – nowe postacie w piątym sezonie serialu Netflixa Kluczowa część ostatniej serii ponownie skupi się na losach Ciri. Po wydarzeniach z czwartego sezonu bohaterka trafia w ręce Leo Bonharta, a jej droga skrzyżuje się z przestępczym półświatkiem. Według ustaleń branżowych serwisów jedną z nowych twarzy ma być Neil Stuke, który prawdopodobnie wcieli się w wpływowego zarządcę aren bojowych. To z jego udziałem Ciri ma rozpocząć dramatyczny rozdział swojej historii.

Do obsady dołączą również aktorzy, którzy mają znaleźć się po stronie tropicieli ścigających następczynię tronu Cintry: Sam Pamphilon zagra najemnika o imieniu Cyprian Fripp, a Yinka Awoni ma wcielić się w wojownika zwanego Zadarlikiem. W wątku Ciri pojawi się też Nick Chadwin jako rybak Gosta. Jego postać ma wskazać bohaterce drogę prowadzącą do miejsca, które odegra ważną rolę w jej dalszej podróży. Fani książek łatwo rozpoznają tu nawiązanie do etapu związanego z Tor Zireael, co może oznaczać, że twórcy nie rezygnują ze scen znanych z prozy Andrzeja Sapkowskiego.

W finałowym sezonie zobaczymy również kolejnych mieszkańców krainy wina i baśni. Georgia Goodman ma pojawić się jako Madam Toulouse, związana z beaucairskimi salonami towarzyskimi. Informacja ta idealnie wpisuje się w doniesienia, że Geralt, Jaskier i Milva mają dotrzeć do Toussaint w środkowej części sezonu. Następne ujawnione role są wciąż owiane tajemnicą. Fergus Rattigan zagra krasnoluda znanego jako Paddy, a Clive Kneller wcieli się w kapłana zajmującego wysoką pozycję w hierarchii religijnej. Nie wiadomo jeszcze, czy ich postaci odegrają rolę w głównych wątkach, czy też będą częścią lokalnych historii. Piąty i zarazem ostatni sezon Wiedźmina będzie miał trudne zadanie, aby przyciągnąć przed ekrany widzów. Czwarty sezon, który zadebiutował pod koniec października, stracił ponad 50% swojej widowni z trzeciej serii, która debiutowała na Netflixie dwa lata temu. Wiedźmin – recenzja 4. sezonu. Nowe rozdanie, jeszcze więcej problemów

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.