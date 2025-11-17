Wiedźmin z masą nowych postaci w finałowym sezonie. Niektórych z nich znacie z książek

Ujawniono nowych członków obsady w piątym sezonie Wiedźmina.
Prace nad finałową odsłoną Wiedźmina od Netflixa z Liamem Hemsworthem w roli Geralta dobiegają końca i produkcja jest już na etapie postprodukcji. Choć zdjęcia zakończyły się kilka miesięcy temu, wciąż pojawiają się nowe informacje dotyczące obsady piątego sezonu. Najnowsze doniesienia ujawniły aż siedem dodatkowych nazwisk.
Wiedźmin – nowe postacie w piątym sezonie serialu Netflixa
Kluczowa część ostatniej serii ponownie skupi się na losach Ciri. Po wydarzeniach z czwartego sezonu bohaterka trafia w ręce Leo Bonharta, a jej droga skrzyżuje się z przestępczym półświatkiem. Według ustaleń branżowych serwisów jedną z nowych twarzy ma być Neil Stuke, który prawdopodobnie wcieli się w wpływowego zarządcę aren bojowych. To z jego udziałem Ciri ma rozpocząć dramatyczny rozdział swojej historii.
Do obsady dołączą również aktorzy, którzy mają znaleźć się po stronie tropicieli ścigających następczynię tronu Cintry: Sam Pamphilon zagra najemnika o imieniu Cyprian Fripp, a Yinka Awoni ma wcielić się w wojownika zwanego Zadarlikiem.
W wątku Ciri pojawi się też Nick Chadwin jako rybak Gosta. Jego postać ma wskazać bohaterce drogę prowadzącą do miejsca, które odegra ważną rolę w jej dalszej podróży. Fani książek łatwo rozpoznają tu nawiązanie do etapu związanego z Tor Zireael, co może oznaczać, że twórcy nie rezygnują ze scen znanych z prozy Andrzeja Sapkowskiego.
GramTV przedstawia:
W finałowym sezonie zobaczymy również kolejnych mieszkańców krainy wina i baśni. Georgia Goodman ma pojawić się jako Madam Toulouse, związana z beaucairskimi salonami towarzyskimi. Informacja ta idealnie wpisuje się w doniesienia, że Geralt, Jaskier i Milva mają dotrzeć do Toussaint w środkowej części sezonu.
Następne ujawnione role są wciąż owiane tajemnicą. Fergus Rattigan zagra krasnoluda znanego jako Paddy, a Clive Kneller wcieli się w kapłana zajmującego wysoką pozycję w hierarchii religijnej. Nie wiadomo jeszcze, czy ich postaci odegrają rolę w głównych wątkach, czy też będą częścią lokalnych historii.