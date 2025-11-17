Zaloguj się lub Zarejestruj

Wiedźmin z masą nowych postaci w finałowym sezonie. Niektórych z nich znacie z książek

Radosław Krajewski
2025/11/17 19:15
Ujawniono nowych członków obsady w piątym sezonie Wiedźmina.

Prace nad finałową odsłoną Wiedźmina od Netflixa z Liamem Hemsworthem w roli Geralta dobiegają końca i produkcja jest już na etapie postprodukcji. Choć zdjęcia zakończyły się kilka miesięcy temu, wciąż pojawiają się nowe informacje dotyczące obsady piątego sezonu. Najnowsze doniesienia ujawniły aż siedem dodatkowych nazwisk.

Wiedźmin
Wiedźmin

Wiedźmin – nowe postacie w piątym sezonie serialu Netflixa

Kluczowa część ostatniej serii ponownie skupi się na losach Ciri. Po wydarzeniach z czwartego sezonu bohaterka trafia w ręce Leo Bonharta, a jej droga skrzyżuje się z przestępczym półświatkiem. Według ustaleń branżowych serwisów jedną z nowych twarzy ma być Neil Stuke, który prawdopodobnie wcieli się w wpływowego zarządcę aren bojowych. To z jego udziałem Ciri ma rozpocząć dramatyczny rozdział swojej historii.

Do obsady dołączą również aktorzy, którzy mają znaleźć się po stronie tropicieli ścigających następczynię tronu Cintry: Sam Pamphilon zagra najemnika o imieniu Cyprian Fripp, a Yinka Awoni ma wcielić się w wojownika zwanego Zadarlikiem.

W wątku Ciri pojawi się też Nick Chadwin jako rybak Gosta. Jego postać ma wskazać bohaterce drogę prowadzącą do miejsca, które odegra ważną rolę w jej dalszej podróży. Fani książek łatwo rozpoznają tu nawiązanie do etapu związanego z Tor Zireael, co może oznaczać, że twórcy nie rezygnują ze scen znanych z prozy Andrzeja Sapkowskiego.

GramTV przedstawia:

W finałowym sezonie zobaczymy również kolejnych mieszkańców krainy wina i baśni. Georgia Goodman ma pojawić się jako Madam Toulouse, związana z beaucairskimi salonami towarzyskimi. Informacja ta idealnie wpisuje się w doniesienia, że Geralt, Jaskier i Milva mają dotrzeć do Toussaint w środkowej części sezonu.

Następne ujawnione role są wciąż owiane tajemnicą. Fergus Rattigan zagra krasnoluda znanego jako Paddy, a Clive Kneller wcieli się w kapłana zajmującego wysoką pozycję w hierarchii religijnej. Nie wiadomo jeszcze, czy ich postaci odegrają rolę w głównych wątkach, czy też będą częścią lokalnych historii.

Piąty i zarazem ostatni sezon Wiedźmina będzie miał trudne zadanie, aby przyciągnąć przed ekrany widzów. Czwarty sezon, który zadebiutował pod koniec października, stracił ponad 50% swojej widowni z trzeciej serii, która debiutowała na Netflixie dwa lata temu.

Źródło:https://redanianintelligence.com/2025/11/17/the-witchers-final-season-adds-7-more-to-its-cast/

