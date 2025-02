Let me solo her w średniowiecznych Czechach. Legenda Elden Ringa odnaleziona w Kingdom Come Deliverance 2

Jak dowiedzieliśmy się wczoraj, Kingdom Come Deliverance 2 zaliczyło niezwykle udany start. Gra sprzedała się bowiem w liczbie 1 miliona egzemplarzy w 24 godziny od momentu premiery . Produkcja bez wątpienia należy do tych większych, a pierwsi gracze odnajdują już easter eggi przygotowane przez deweloperów.

Użytkownik platformy znalazł bowiem w jednej z lokacji legendę Elden Ringa. Mowa o Let me solo her, czyli graczu, który zasłynął pomaganiem innym w walce z Malenią. Okazuje się, że nawiązanie do Let me solo her znalazło się w Kingdom Come Delivernace 2. Gracz trafił na szkielet z garnkiem na głowie, któremu towarzyszyły dwa miecze (choć wspomniany użytkownik zdążył je podnieść, zanim wykonał ujęcie). Internauta podzielił się także dokładną lokalizacją easter egga.

Porywające, napędzane fabułą RPG akcji z bogatym otwartym światem, osadzone w średniowiecznej Europie XV. wieku. Wyrusz w podróż o epickim rozmachu i − oczami młodego Henryka − przeżyj niedoścignioną średniowieczną przygodę. – brzmi opis gry.

Na zakończenie przypomnijmy, że Kingdom Come Deliverance 2 ukazało się na rynku 4 lutego 2025 roku. Zagramy na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowanych tytułem zachęcamy również do lektury: Recenzja Kingdom Come: Deliverance 2 - odważnym szczęście naprawdę sprzyja.