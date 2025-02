Gracze ocenili Kingdom Come Deliverance 2. Jakie są wrażenia użytkowników Steama?

Zgodnie z recenzjami graczy, Kingdom Come Deliverance 2 jest dopracowaną grą, która oferuje świetną historię i postacie. Pochwały zbiera między innymi walka, która ma stanowić przyjemny element rozgrywki, ale także świat gry czy naturalnie reagujący NPC . Nie brakuje głosów, że tytuł jest świetnie zoptymalizowany.

Jak wspomnieliśmy powyżej, na platformie Valve znalazło się już kilka tysięcy recenzji Kingdom Come Deliverance 2 od graczy. Aż 92% z ponad 4900 opinii jest pozytywnych. Jakie są wrażenia użytkowników Steama?

Gracze pozytywnie oceniają też ścieżkę dźwiękową, dopieszczoną warstwę wizualną oraz sam gameplay. Wielu użytkowników Steama podkreśla, że Kingdom Come Deliverance 2 to solidny kandydat do GOTY. W recenzjach możemy też wyczytać, że tytuł jest wart swojej ceny.

Porywające, napędzane fabułą RPG akcji z bogatym otwartym światem, osadzone w średniowiecznej Europie XV. wieku. Wyrusz w podróż o epickim rozmachu i − oczami młodego Henryka − przeżyj niedoścignioną średniowieczną przygodę. – czytamy w opisie gry.

Na koniec przypomnijmy, że Kingdom Come Deliverance 2 zadebiutowało 4 lutego 2025 roku. Gra trafiła na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.