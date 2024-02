Legenda Elden Ring „ma dość walki z Malenią”. Let Me Solo Her czeka na nowe wyzwanie w DLC

Let Me Solo Her to legendarny gracz Elden Ring, który pomaga innym fanom w starciach z Malenią – uważaną za jednego z najtrudniejszych bossów w grze. W ubiegłym roku podjął się nawet ciekawego wyzwania, w trakcie którego wszyscy przeciwnicy w produkcji From Software zostali podmienieni na wspomnianego bossa, i ukończył je z sukcesem. Teraz, po prawie dwóch latach, Let Me Solo Her wciąż pomaga innym pokonać Malenię, jednak po ogłoszeniu pierwszego fabularnego rozszerzenia do Elden Ring, sytuacja może ulec zmianie.

Let Me Solo Her przejdzie „na emeryturę”?

Jak przekazał portalowi Let Me Solo Her, wciąż walczy z Malenią i spędził w grze 1200 godzin, pokonując bossa „prawdopodobnie około 6-7 tysięcy razy". Kiedy jednak nadejdzie premiera rozszerzenia fabularnego do produkcji From Software, legenda gry może odejść od bezlitosnego zabijania jednego z najtrudniejszych przeciwników w Elden Ring. Serwis IGN skontaktował się z legendarnym graczem po udostępnieniu przez twórców pierwszego zwiastuna Elden Ring: Shadow of the Erdtree.

Zgodnie z przekazanymi przez IGN informacjami, Let Me Solo Her chce przede wszystkim zagrać w DLC, którego zwiastun określa „spektakularnym”. Gracz wierzy, że fani otrzymają kolejne arcydzieło. Jeśli chodzi o trailer, legendę Elden Ring ciekawi przedstawiony na materiale boss, Messmer, który „może być zagubionym rodzeństwem Malenii, równym pod względem trudności”. Let Me Solo Her przekonuje także, że po premierze Elden Ring: Shadow of the Erdtree zamierza zagrać od początku na swoim głównym koncie.

Wszyscy wiedzą, że FromSoftware lubi robić najsilniejszych bossów w DLC (na przykład Gaela). Cieszę się na to wyzwanie i mam nadzieję, że nowsi fani gatunku również będą cieszyć się poziomem trudności. Nie jestem jeszcze pewien, czy będę walczył solo z najnowszym bossem. Będę musiał zobaczyć, jaki on będzie. – mówi Let Me Solo Her o DLC do Elden Ring.

Mimo że przygody z jednym z najtrudniejszych bossów w grze dały mu wiele radości, to gracz przyznaje, że po tysiącach starć „ma już dość walki z Malenią”. Let Me Solo Her nie sprecyzował jednak, czy wybiera się „na emeryturę”, jeśli chodzi o pomaganie innym w rozgrywce w ramach nadchodzącego DLC. Jakkolwiek potoczą się dalsze losy gracza, z pewnością zasługuje na miano legendy Elden Ring.