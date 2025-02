Recenzja Kingdom Come: Deliverance 2 - odważnym szczęście naprawdę sprzyja

Jeśli ktokolwiek powie mi jeszcze raz, że branża gier kiepsko przędzie i upada, to wyzywam go na udeptaną ziemię. Albo to ja mam nosa do świetnych gier i wybieram sobie do recenzji tylko te, które faktycznie okazują się światełkiem w tunelu banalności. Nie wszystkie miały gładki start, czego przykładem jest STALKER 2, ale każda sprawiła, że mnie, człowiekowi grami wręcz przejedzonemu, znów żywiej zabiło stare serce. Trzy duże, świetne i nade wszystko klimatyczne gry w ciągu kilku miesięcy, to więcej, niż się spodziewałem. Najpierw wspomniany STALKER, potem wspaniała niespodzianka w postaci Indiany Jonesa, a teraz opus magnum studiów z drugiej linii - Kingdom Come: Deliverance 2.

Zresztą dlaczego “drugiej”? Warhorse przedstawiło nam bowiem wspaniałą średniowieczną opowieść na grubo ponad 100 godzin bez zapychaczy i w imponującej oprawie. Grę, której zapewne nie powstydziłby się Rockstar, a nazywanie Kingdom Come: Deliverance 2 “średniowiecznym RDR-em” nie jest wcale tak bardzo na wyrost, jak mogłoby się wydawać. W moich oczach znacznie Czechom bliżej właśnie do Rockstara, niż partaczy z BioWare, czy Bethesdy.

A wiecie co łączy te wszystkie trzy gry? Ich twórcy zdają się mieć w głębokim poważaniu ogólne branżowe biadolenie oraz wszechobecne wygładzanie, umilanie, ułatwianie i dopasowywanie, które zabijają coraz więcej uniwersów przez pozbawienie ich charakteru. Te trzy gry mają swój charakter. Silny, wyrazisty, nie zmiękczony. Ale może dość ogólników, bierzmy się za konkrety. Spokojnie, nie będzie spoilerów.

Ciąg dalszy nastąpił

Kingdom Come: Deliverance 2 zaczyna się dokładnie tam, gdzie skończyła się część poprzednia. Literalnie. Trudno przy tym nie odnieść wrażenia, że koncept scenariuszowy na całą sagę o Henryku ze Skalicy powstał dawno temu, a pierwsze KCD, choć przecież wcale nie takie małe, było jedynie do niej prologiem. Widać wreszcie większy rozmach, tak jakby Vavra i ekipa czekali, by móc wreszcie puścić konie w galop. Tak, czy inaczej w dwójce mamy bezpośrednią kontynuację wszystkich istotnych wątków historycznych oraz osobistych i często pojawiają się w ten czy inny sposób ważne postacie, które przeżyły. I nie tylko.

Historia, tak jak poprzednio, łączy w sobie bardzo mocno wątki polityczne i osobiste. Zarówno wielka, jak i lokalna polityka wpływają bezpośrednio na naszych bohaterów oraz otaczających ich ludzi. Doskonale widać dzięki temu tutaj mechanizmy rządzące światem oraz to, jak decyzje rządzących decydują o losach tych, którzy na władzę wpływu żadnego nie mają. Zadbano przy tym nie tylko o historyczny kontekst, ale też o zgodność z realiami ówczesnego świata. Dość okrutnego, z wyraźnymi podziałami i systemem zależności. To nie jest kolorowe “średniowieczne” z gier fantasy, to nie jest nawet świat Wiedźmina. To świat, w którym ktoś przy władzy jednym słowem może nas pozbawić majątku, godności, czy nawet życia.

A jak się zapewne wszyscy domyślacie, dla odpowiedniego podbicia nastroju i dramatyzmu, kilka naprawdę grubych zwrotów akcji nas czeka. I to świetnych zazwyczaj, bo sprzedawanych nam często w momentach, kiedy zaczynamy odczuwać słodziutki komfort psychiczny. Mamy oczywiście chwile wytchnienia i to całkiem długie, ale zdarza się, że przestajemy też liczyć ciosy od losu i skupiamy się na przeżyciu za wszelką cenę. Fajne uczucie w grze, rzadkie takie ostatnimi czasy. Bardzo podoba mi się też to, że mimo kilku ewidentnych szwarccharakterów, masa postaci jest tu wspaniale niejednoznaczna, przez co bardzo ludzka i prawdziwa. Nie chodzi zresztą tylko o oportunistów, którzy dla korzyści stają po “właściwej” stronie, bo tacy są bardziej przewidywalni, ale osoby tak trudne do rozgryzienia, że przez całą grę nie jesteśmy pewni ich intencji. Sakra, to wszystko tak świetnie nam sprzedano, że w sumie to często nawet nie wiemy, która strona jest tak naprawdę tą właściwą. A decyzje podejmować po drodze trzeba.

Jestem też absolutnie pełen szacunku dla Warhorse za brak w grze jakichkolwiek zapychaczy. Poboczne zadania, a jest ich do odkrycia całkiem sporo, to zazwyczaj rozbudowane, wieloetapowe i świetnie napisane historie. Często z podwójnym dnem, a przynajmniej nie zawsze proste i oczywiste. Nierzadko są przy okazji udaną zabawą konwencjami, jak choćby historia morderstw młodych kobiet w Kutnej Horze, jednocześnie pozwalając nam wykorzystać różne dostępne w grze mechaniki i osiągnąć sukces na wiele sposobów. A swoją drogą, kiedy ostatnio pomalowaliście czyjegoś byka w siusiaki?

W grze mamy do dyspozycji dwa wielkie obszary, przy czym pierwszy otwiera się po dłuższym czasie fabularnie, a pierwszy podobnie wraca do łask. Wspominam o tym dlatego, żebyście nie bali się pociągnąć fabułę, bo większość zadań pobocznych pozostanie nadal aktywna. Poza tym mamy też grę w kości, pojedynki, fajtklab, czy konne ściganctwo. Ale po pierwsze nie trzeba, a po drugie jest to w klimacie, jest z tego kasa i co niemniej ważne zwiększanie umiejętności. Więc się nie liczy jako zapychacz.

Spiesz się powoli

Tutaj warto jednak wspomnieć o tempie i sposobie narracji, które mnie zachwyciły, ale nie każdemu się zapewne spodobają. Kingdom Come: Deliverance 2 jest grą dla ludzi cierpliwych. Bardzo cierpliwych. Owszem, czasem tempo nie pozwala złapać oddechu, ale większość czasu spędzimy jednak na długich podróżach tam i z powrotem, rozmowach o rzeczach ważnych i nieważnych, zbieraniu ziół na polach i w lasach, wykuwaniu podków, by mieć co do garnka włożyć… Króluje tutaj Realizm i to przez duże R. A dla mnie jest to już ten poziom growego syndromu sztokholmskiego, że po zobaczeniu podczas fabularnej przejażdżki pytania “Szybka podróż, czy chcesz podziwiać widoki?” zawsze wybieram podziwianie widoków. To niespieszne tempo dotyczy też systemu rozwoju postaci opartego na używaniu cech i talentów, w pewnym sensie podobnego do serii TES.

Zacząłem ten tekst dość mocno, bo od porównania gry do Red Dead Redemption 2. I tak jest zaiste. Te gry mają ze sobą bardzo wiele wspólnego, począwszy od konstrukcji i jakości głównej fabuły, rozmachu, podobnej formuły otwartego świata, a skończywszy na niezwykłej dbałości o detale. Jest wszakże jedna rzecz, którą KCD nad RDR góruje. Poziomem hardkoru. Kingdom Come: Deliverance 2 to średniowieczny sim z pełnymi tego konsekwencjami i tylko jednym poziomem trudności - słusznym i uczciwym. Jedynymi w zasadzie ukłonami w stronę gracza jest system szybkiej podróży, a poza tym gra stara się nas ukarać za wszystko na każdym kroku i udowodnić, jak słabi jesteśmy.

Dobra, może się troszkę zagalopowałem, ale uprzedzam, że miękkiej gry nie będzie. Siadając do KCD 2 musicie mieć świadomość, że to nie jest typowe RPG z magicznie działającymi zdolnościami, które pozwolą przejść każdą sytuację. Pióro często bywa tu silniejsze od miecza, ale żeby przeżyć, trzeba też umieć przypier… Grałem postacią wygadaną i mądrą. Pomaga to wielce, czasem wyszczekamy się nawet od walki, albo ją sobie ułatwimy, ale wiele razy słowa nic nie dadzą. Mało tego, źle użyte mogą wręcz pogorszyć naszą sytuację. Przez cały czas musimy pamiętać, kim jesteśmy. Henryk ze Skalicy, oficjalnie w zasadzie giermek Jana Ptaszka z Pirksztajnu, a nie jego spowiednik, czy skryba.

Poza tym musimy uważać tutaj na wszystko. I to dosłownie wszystko. Spać trzeba, nie zapominać o jedzeniu, ale się nie przejadać, ani zepsutego nie ruszać, bo się całkiem dosłownie posrać można. W nocy pamiętać, by ze światłem chodzić, bo takie prawo, myć się często, ubrania prać, zbroje i buty łatać, broń ostrzyć i przede wszystkim nie kraść. A już na pewno nie dać się na tym złapać, ani na niczym innym nielegalnym. I to też nie jest tak, jak w innych grach, że jak wyjdziemy poza strefę zakazaną, to nam się status u enpeców zresetuje. Nic z tego, oni będą pamiętać! Do tego stopnia, że udało mi się niemal położyć dwa zadania poboczne przez zbytnią nonszalancję. Jak? Raz najprawdopodobniej nie zmieniłem stroju na mniej zapadający w pamięć (to się liczy!) i przypadkowy enpec mnie zapamiętał na tyle długo, że zawiadomiona o przestępstwie straż zrobiła swoje. Za drugim razem na miejsce pewnego zajścia przyszedłem w zakrwawionym po starciu z wilkami stroju, co automatycznie skierowało podejrzenia na mnie. Kolejną podobną historię opisałem też w swoich wrażeniach z wersji preview. Były jeszcze inne znacznie ciekawsze przypadki, ale tak mocno powiązane z fabułą, nie da się ich opisać bez spoilerów, więc musicie mi uwierzyć na słowo.

I to jest tutaj najwspanialsze. Konsekwencje, które szybciusio uczą nawet największych chojraków pokory wobec świata i jego praw. Nie idzie się po nocy w nieznane miejsce w eleganckich ciuszkach, a jak już ktoś taki modniś, to przynajmniej pod złotą nicią wyszywany płaszcz jakiś napierśnik warto założyć. Lepiej nie wdawać się w przypadkowe burdy, bo jak ktoś na ulicy ogłuszy, to oprócz godności i zdrowia sakiewkę możemy stracić. Pies po mieście niech przy nodze chodzi, bo luźno biegający i szczekający też ludzi wkurza. Wiecie, takich rzeczy jest tu co niemiara! To jest jakaś totalna, niesamowita rozpusta. Tyle dobra, że już bym chciał w to grać, a przecież nawet do walki nie dotarliśmy.

Walczysz waść jak cepem

A ta nadal jest wymagająca, choć nieco się zmieniła. Nie jest szybsza, ale na pewno bardziej płynna i wreszcie ogarnialna na myszce i klawie. Zbito w jeden ataki od dołu, pojawiło się więcej akcji kontekstowych, a blok trafił defaultowo pod prawy klawisz. Da się teraz w ten sposób grać, choć i tak niemal od razu przesiadłem się na gamepada. Tutaj również jest moim zdaniem lepiej, cztery kierunki ataku/zasłony są wreszcie do ogarnięcia, w takim konfigu granie postacią lekko odzianą z szybką szablą wreszcie nabrało sensu i jest dla mnie wykonalne. Oczywiście wciąż kluczowe jest zarządzanie energią postaci, bloki oraz uniki, a także przećwiczenie combosów. O ile na rympał można poradzić sobie czasem z walkach zbiorowych, o tyle pojedynków bez tego raczej nie wygramy. Jedno, co mnie wszakże wciąż uwiera, to system wybierania i wyciągania broni, przez którego ociężałość i brak precyzji musiałem czasem powtarzać jakąś potyczkę.

O strzelaniu z łuków napiszę najmniej, bo przyznam, że przerasta moje umiejętności i cierpliwość w tej grze, choć uwielbiałem kiedyś strzelanie z czołgów w Battlefield Vietnam. Łatwe do wycelowania kusze to w porównaniu do nich niemal cheat, choć relatywnie długi czas przeładowania mocno ogranicza ich skuteczność w bardziej kameralnych walkach. Ale to nie koniec nowych zabawek, bo - choć to jest nieco spoilerem - pojawia się w KCD 2 również broń palna. Czas przeładowania - równy spożyciu posiłku z trzech dań. Celność - może trafi ze stu kroków w mur miejski. Obrażenia - i tu się zaczyna jazda… Broń sytuacyjna i jednorazowa w zasadzie podczas potyczki, ale z przystawienia jest w stanie łanszotować rycerza w pełnej płycie. Strzał i trup. Więc nawet się polubiliśmy po pewnym czasie. W końcu mój Jindra, to postępowy wykształciuch i prawie naukowiec!

To boli, czyli lista baboli

Dobra, koniec tego wychwalania pod niebiosa, mała przerwa na narzekanie. Bo choć podobnie, jak w przypadku STALKER-a 2 bardzo chciałbym, żeby Kingdom Come: Deliverance 2 był grą pozbawioną błędów i wad, to jednak tak nie jest. Warto tu wszakże wziąć poprawkę na fakt, że nasz build do recenzji otrzymaliśmy w zasadzie miesiąc przed premierą, co w przypadku gry tak rozbudowanej i skomplikowanej jest aktem niebywałej odwagi ze strony Warhorse. Za co ich zresztą jeszcze bardziej szanuję. Sporo drobnych i technicznych baboli zapewne ogarnie więc patch premierowy, ale wiemy jak bywa, więc opisać je i tak trzeba.

Najpopularniejsza w branżuni seria błędów, czyli glitchando oczywiście został zaliczone. Tutaj bez cienia wątpliwości mamy zwycięzcę i jest nim piesełek o uroczym imieniu Orzech i równie słodkim, upaćkanym we krwi wrogów pyszczku. Płotka i samochody z CP2077 mają poważnego konkurenta, który potrafi wniknąć w każdą teksturę oraz model, czy zablokować się w każdym wąskim przejściu. Także inne postacie w świecie gry potrafią od czasu do czasu jakoś się przygliczyć, czy przyblokować, zdarzają się też sporadycznie glitche w animacjach części strojów, czy fryzur. Na szczęście dość rzadkie, choć jednak potrafiły popsuć nastrój w scenach fabularnych.

Największym problemem jest jednak bugowanie się systemów zarządzania światem. Ze trzy razy zdarzyło się, że mimo zakończenia potyczki postać pozostała w zawieszonym trybie walki. Nie sprawiało to na szczęście, że była atakowana przez strażników, ale na przykład blokowało możliwość zmiany stroju, czy użycia bandaży; raz nawet przez to umarłem Henia. Kolejna nie mniej ważna kwestia, to babolenie się systemu naruszania obszaru. Po pierwsze bywało, że po wyjściu z zakazanego terenu nie wyłączał się enpecom tryb ostrzegania lub wyganiania, raz nawet obejmując niemal całą Kutną Horę. Druga kwestia, to brak zmiany w skryptach po uzyskaniu przez nas zezwolenia na przebywanie w takim terenie. Co oczywiście potrafiło zakończyć się interwencją straży miejskiej i karą za włamanie do miejsca, gdzie nas właśnie zaproszono.