Leonardo DiCaprio drży o wynik box office swojego najnowszego filmu. Zachęca do pójścia do kina

Filmy z udziałem Leonardo DiCaprio zarobiły na całym świecie prawie 7 miliardów dolarów. Jego nazwisko potrafi przyciągnąć do kin, ale nie jest to zasadą. Mimo to aktor wciąż wierzy, że w erze streamingu, YouTube’a i TikToka, wspólne doświadczenie kinowe ma ogromne znaczenie. Podczas konferencji prasowej promującej film Paula Thomasa Andersona Jedna bitwa po drugiej DiCaprio podkreślił w rozmowie z magazynem Variety, że wpływy z biletów w dzisiejszych czasach pozostają „bardzo ważne”. Co chciał zasugerować?

Jedna bitwa po drugiej – będzie sukces komercyjny, czy klapa?

Nie jest tajemnicą, że Jedna bitwa po drugiej jest filmem, który ma ogromny potencjał artystyczny, ale istnieje ryzyko, że może nie poradzić sobie w kinach. Gwiazda filmu jest jednak głęboko przekonana, że tylko pójście do kina będzie oddaniem sprawiedliwości temu dziełu. Produkcja jest reklamowana jako widowiskowe kino akcji stworzone z myślą o dużym ekranie.