Każdy chciałby dostać tyle pieniędzy za jeden dzień zdjęciowy. DiCaprio i tak kręci nosem

Netflix wyraźnie zaczyna się niecierpliwić. Czy DiCaprio przyjmie zawrotną ofertę?

Leonardo DiCaprio najwyraźniej zaczyna irytować Netflixa. Aktor ociąga się z podpisaniem kontraktu na epizodyczną rolę Ricka Daltona w kontynuacji filmu Davida Finchera Pewnego razu… w Hollywood. Zdjęcia trwają od lipca, ale wciąż nie jest pewne, czy DiCaprio w nim wystąpi. Pewnego razu… w Hollywood – DiCaprio nie chce zagrać w sequelu? DiCaprio od dawna jest wybredny – wcześniej wycofał się z letnich zdjęć do filmu Damiena Chazelle’a. Teraz Netflix najwyraźniej niecierpliwi się jego wahaniem w stosunku do sequela Pewnego razu… w Hollywood, roboczo zatytułowanego The Adventures of Cliff Booth. Pierwotny film tworzył Quentin Tarantino, za sequel odpowiada już David Fincher. Co nie pasuje DiCaprio?

Netflix wyłożył na stół negocjacyjny zawrotną ofertę. Platforma miała ponoć zaoferować aktorowi aż 3 miliony dolarów za zaledwie jeden dzień zdjęciowy. Choć to wyjątkowo hojna propozycja jak na epizod, DiCaprio najwyraźniej uznał kwotę za niewystarczającą. Dla porównania – zwykle żąda 20 milionów za pełnometrażowy film. Ale co warte podkreślenia – równie często DiCaprio nie gra epizodów, a role główne, niespecjalnie lubi też grać w kontynuacjach.

Według doniesień harmonogram DiCaprio na resztę 2025 roku jest w dużej mierze wolny. Powrót na plan filmowy planuje dopiero w styczniu, kiedy ma ruszyć produkcja filmu Martina Scorsese. Bardzo możliwe, że dopinana jest też umowa występu w Gorączce 2, ale biorąc pod uwagę to, w jak skrupulatny sposób gwiazdor dobiera role, należy brać tę informację z dystansem. Jeśli DiCaprio ostatecznie zgodzi się na epizod w filmie, możliwe, że za jego przykładem mogą pójść też inni aktorzy z oryginału, czyli np. Margot Robbie. Jedno jest pewne – w centrum nowego filmu będzie Brad Pitt, który w tym roku zaliczył występ w wielkim hicie – F1. Budżet sequela Pewnego razu… w Hollywood szacowany jest na około 200 milionów dolarów. Zdjęcia mają być kontynuowane jesienią, a produkcja ma zakończyć się w grudniu. Premiera planowana jest na 2026 rok.

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.





