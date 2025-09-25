Zaloguj się lub Zarejestruj

Leonardo DiCaprio usłyszał od agenta radę, która mogła zmienić wszystko. Wystarczyłoby inne nazwisko

Jakub Piwoński
2025/09/25 15:30
Czy Leonardo DiCaprio byłby wówczas jeszcze Leonardo DiCaprio jakiego znamy?

Leonardo DiCaprio to dziś jedno z gorętszych nazwisk w Hollywood. Choć brzmi to jak żart, w alternatywnej rzeczywistości aktor mógłby nazywać się… Lenny Williams. Taką „radę” na początku kariery dał mu agent. Czym była podyktowana?

Leonardo DiCaprio
Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio mógł mieć inne nazwisko, za radą agenta

W niedawnej rozmowie promującej film Jedna bitwa po drugiej, aktor wyznał, że na początku kariery jeden z agentów zasugerował mu zmianę nazwiska. Warto dodać, że tzw. pseudonimy artystyczne do powszechna praktyka w branży. W tym wypadku, po latach przyswojenia sobie włosko brzmiącego nazwiska aktora, wydaje się jednak, że nie zdałoby to egzaminu.

– "Twoje nazwisko jest zbyt etniczne" – usłyszał aktor. – "Nikt cię nie zatrudni. Od teraz nazywasz się Lenny Williams" – dodał przedstawiciel. DiCaprio wspomina, że wtedy z niedowierzaniem zapytał: "Kim, do cholery, jest Lenny Williams?" Agent miał odpowiedzieć: "Wzięliśmy twoje drugie imię i zrobiliśmy z niego nazwisko... a na imię będziesz miał Lenny."

Jak się okazało, nowa tożsamość nie przetrwała długo. – "Mój tata zobaczył to zdjęcie [zrobione do portfolio już z nowym nazwiskiem], podarł je i powiedział: Po moim trupie" – zdradził DiCaprio. Na wspomnienie tej historii zareagował też Benicio del Toro, siedzący obok podczas rozmowy, partner aktora w filmie Jedna bitwa po drugiej. Aktor zaśmiał się i wskazał na siebie, rzucając krótko: "Benny Del", sugerując, że sam słyszał podobne pomysły od agentów.

DiCaprio promuje właśnie film Jedna bitwa po drugiej, który wejdzie do polskich kin już w piątek, 27 września. Produkcja Paula Thomasa Andersona, luźno inspirowana powieścią Vineland Thomasa Pynchona, opowiada o grupie byłych rewolucjonistów jednoczących się, by stawić czoła dawnemu wrogowi i uratować córkę towarzysza. Na ekranie obok DiCaprio zobaczymy m.in. Teyanę Taylor, Reginę Hall, Chase’a Infinitiego i Benicio del Toro.

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


