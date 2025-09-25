Leonardo DiCaprio usłyszał od agenta radę, która mogła zmienić wszystko. Wystarczyłoby inne nazwisko

Czy Leonardo DiCaprio byłby wówczas jeszcze Leonardo DiCaprio jakiego znamy?

Leonardo DiCaprio to dziś jedno z gorętszych nazwisk w Hollywood. Choć brzmi to jak żart, w alternatywnej rzeczywistości aktor mógłby nazywać się… Lenny Williams. Taką „radę” na początku kariery dał mu agent. Czym była podyktowana? Leonardo DiCaprio mógł mieć inne nazwisko, za radą agenta W niedawnej rozmowie promującej film Jedna bitwa po drugiej, aktor wyznał, że na początku kariery jeden z agentów zasugerował mu zmianę nazwiska. Warto dodać, że tzw. pseudonimy artystyczne do powszechna praktyka w branży. W tym wypadku, po latach przyswojenia sobie włosko brzmiącego nazwiska aktora, wydaje się jednak, że nie zdałoby to egzaminu.

– "Twoje nazwisko jest zbyt etniczne" – usłyszał aktor. – "Nikt cię nie zatrudni. Od teraz nazywasz się Lenny Williams" – dodał przedstawiciel. DiCaprio wspomina, że wtedy z niedowierzaniem zapytał: "Kim, do cholery, jest Lenny Williams?" Agent miał odpowiedzieć: "Wzięliśmy twoje drugie imię i zrobiliśmy z niego nazwisko... a na imię będziesz miał Lenny."

Jak się okazało, nowa tożsamość nie przetrwała długo. – "Mój tata zobaczył to zdjęcie [zrobione do portfolio już z nowym nazwiskiem], podarł je i powiedział: Po moim trupie" – zdradził DiCaprio. Na wspomnienie tej historii zareagował też Benicio del Toro, siedzący obok podczas rozmowy, partner aktora w filmie Jedna bitwa po drugiej. Aktor zaśmiał się i wskazał na siebie, rzucając krótko: "Benny Del", sugerując, że sam słyszał podobne pomysły od agentów. DiCaprio promuje właśnie film Jedna bitwa po drugiej, który wejdzie do polskich kin już w piątek, 27 września. Produkcja Paula Thomasa Andersona, luźno inspirowana powieścią Vineland Thomasa Pynchona, opowiada o grupie byłych rewolucjonistów jednoczących się, by stawić czoła dawnemu wrogowi i uratować córkę towarzysza. Na ekranie obok DiCaprio zobaczymy m.in. Teyanę Taylor, Reginę Hall, Chase’a Infinitiego i Benicio del Toro.

