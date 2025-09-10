Ten film może przypieczętować przełomowy rok Warner Bros. Nawet Spielberg jest zachwycony

W sieci są już pierwsze reakcje na One Battle After Another.

Co za szalony film, o mój Boże. W pierwszej godzinie jest więcej akcji niż w każdym innym filmie, który wyreżyserowałeś razem wziętym. Wszystko jest naprawdę niesamowite – powiedział Spielberg (cyt. za The Film Stage). Reżyser porównał film do Doktora Strangelove Stanleya Kubricka, określając go mianem „absurdalnej komedii traktowanej bardzo poważnie, która trafnie odbija współczesną rzeczywistość”.

Pierwsze reakcje na najnowszy film Paula Thomasa Andersona z Leonardo DiCaprio – One Battle After Another – są wyjątkowo entuzjastyczne. Głos w sprawie zabrał sam Steven Spielberg, który uczestniczył w sesji pytań i odpowiedzi z Andersonem w kinie Director’s Guild of America w Los Angeles.

Jak już pisaliśmy wcześniej, film jest luźno oparty na powieści Thomasa Pynchona Vineland z 1990 roku. DiCaprio gra w nim upadłego rewolucjonistę, który musi ocalić swoją córkę, gdy powraca wróg z przeszłości. Na ekranie pojawią się również Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor i debiutująca Chase Infiniti.

Pierwsze recenzje dziennikarzy i krytyków tylko podsycają oczekiwania. Evan Romano z Men’s Health nazwał produkcję „filmem numer 1 roku”. Brett Arnold podkreślił, że „to najzabawniejszy film Andersona, a jednocześnie niezwykle wzruszający”, dodając, że Sean Penn zasługuje na Oscara. Chris Evangelista z Slash Film uznał film za „współczesny amerykański koszmar w VistaVision”.

Niektórzy krytycy mieli bardziej mieszane odczucia. Grace Randolph pisała, że początkowo film wydawał jej się „absurdalny”, ale później zaczęła dostrzegać w nim głębszy przekaz. Pochwaliła też występ Benicio del Toro. Edward Douglas zwrócił uwagę na aktorski pojedynek DiCaprio i Penna, określając ich role jako „dwie strony walki dobra ze złem”. Z kolei Kyle Buchanan z New York Timesa ocenił, że film może wreszcie przynieść Andersonowi pierwszego Oscara za reżyserię. One Battle After Another trafi do kin 26 września w dystrybucji Warner Bros.

Słuchajcie, wiem, że nie jestem obiektywny. Ale JEDNA BITWA PO KOLEJNEJ zasługuje na słowo „M” – totalne arcydzieło. Nie pamiętam, kiedy ostatnio mój najbardziej oczekiwany film roku był jednocześnie najlepszy.

#OneBattleAfterAnother Paula Thomasa Andersona powala! Wciągający majstersztyk w operowaniu absurdem, satyrą i suspensem. DiCaprio w szczytowej formie. Teyana Taylor jest gwiazdą. Chase Infiniti to objawienie. Kradnie całe show. Muzyka Jonny'ego Greenwooda porywa jak żadna inna.

Cytując Stevena Spielberga: „Co za szalony film”. „One Battle After Another” jest fenomenalny i pełen fantastycznych kreacji aktorskich. Sean, kurwa, Penn! Leonardo! Wszechstronna doskonałość. Uwielbiam to. PTA, zaprezentowane z klasą! Solidny kandydat do nagrody dla najlepszego filmu.

