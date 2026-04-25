LEGO wypuściło piłkę nożną FIFA. W Sferis kupisz ją 100 zł taniej

Nadciąga wielkie święto fanów piłki nożnej, czyli Mistrzostwa Świata FIFA, a LEGO doskonale wie co zrobić, żeby wywołać uśmiech na twarzach kibiców!
Jeżeli lubicie piłkę nożną i klocki LEGO, to trafiliście idealnie, ponieważ seria LEGO Editions otrzymała wyborny zestaw dla takich fanów – piłkę w skali 1:1, za pomocą której zawodnicy będą walczyli o największe trofeum futbolu. Czy może istnieć lepsza pamiątka nadchodzącego Mundialu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku?
Oficjalna Piłka Mistrzostw Świata FIFA z klocków LEGO w sklepie Sferis
Zestaw o numerze 43019 to oficjalna piłka nożna tegorocznego Mundialu, przygotowana w ramach serii LEGO Editions. Konstrukcja składa się z 1498 elementów i co najważniejsze, odwzorowana jest w skali 1:1. Oznacza to, że piłka posiada dokładnie takie same wymiary (rozmiar 5) jak prawdziwa futbolówka, którą zawodnicy spróbują sięgnąć po imponujący puchar Mistrzostw Świata FIFA. Swoją drogą taki zestaw również został przygotowany przez LEGO i możecie go nabyć taniej w sklepie Sferis.
Oficjalna cena zestawu 43019 na stronie LEGO wynosi 519,99 złotych, ale w sklepie Sferis nabędziecie piłkę aż o okrągłe 100 złotych. Oferta LEGO Editions Piłka nożna jest dostępna pod tym adresem. Jak już wiecie, klockowa piłka odpowiada rozmiarowi tej prawdziwej, dlatego jej wymiary to dokładnie 22 cm wysokości, 21 cm szerokości i 21 cm głębokości. Co więcej, wewnątrz piłki LEGO znajduje się ruchoma scenka świętowania na mikrostadionie. Można nacisnąć przycisk i obserwować, jak piłkarze celebrują zwycięstwo, a niebo rozbłyska fajerwerkami. Z założenia zestaw jest ozdobą, dlatego zawiera czarną podstawkę, dzięki czemu fani mogą go z dumą ustawić jako dekorację sportową. Zestaw jest także dostępny w formie cyfrowej w aplikacji LEGO Builder, w której fani mogą obracać modele oraz śledzić swoje postępy.
