Steam przecenia kolejne hity. Spyro Reignited Trilogy i wiele innych gier w niższych cenach

Na Steamie wystartowała kolejna odsłona Oferty Weekendowej. Tym razem promocja obejmuje dziesiątki gier PC przecenionych nawet o 90%, a ceny części z nich spadły poniżej 10 zł. Wśród najciekawszych ofert znalazło się Spyro Reignited Trilogy za 43,12 zł.
Oferta Weekendowa na Steam – najciekawsze promocje
Zebraliśmy najlepsze oferty wyprzedaży Steam, oto one:
- Spyro Reignited Trilogy – 43,12 zł (-75%)
- Lords of the Fallen – 39,59 zł (-67%)
- Resident Evil 2 – 33,80 zł (-80%)
- Senua's Saga: Hellblade II – 54,75 zł (-75%)
- Subverse – 37,25 zł (-75%)
- Dispatch – 93,60 zł (-20%)
- We Happy Few – 44,75 zł (-75%)
- Cooking Simulator – 14,39 zł (-80%)
- AI: THE SOMNIUM FILES – nirvanA Initiative – 27,74 zł (-85%)
- AI: The Somnium Files – 18,39 zł (-80%)
- CODE VEIN – 19,90 zł (-90%)
- Ori and the Will of the Wisps – 26,99 zł (-75%)
- State of Decay 2: Juggernaut Edition – 21,59 zł (-80%)
- Ni no Kuni II: Revenant Kingdom – 31,99 zł (-84%)
- Cuphead – 43,19 zł (-40%)
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