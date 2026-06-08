Steam przecenia kolejne hity. Spyro Reignited Trilogy i wiele innych gier w niższych cenach

Na Steamie wystartowała kolejna odsłona Oferty Weekendowej. Tym razem promocja obejmuje dziesiątki gier PC przecenionych nawet o 90%, a ceny części z nich spadły poniżej 10 zł. Wśród najciekawszych ofert znalazło się Spyro Reignited Trilogy za 43,12 zł.

Oferta Weekendowa na Steam – najciekawsze promocje

Zebraliśmy najlepsze oferty wyprzedaży Steam, oto one: