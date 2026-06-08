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Steam przecenia kolejne hity. Spyro Reignited Trilogy i wiele innych gier w niższych cenach

Mikołaj Berlik
2026/06/08 11:00
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Wybrane produkcje można kupić nawet o 90% taniej.

Na Steamie wystartowała kolejna odsłona Oferty Weekendowej. Tym razem promocja obejmuje dziesiątki gier PC przecenionych nawet o 90%, a ceny części z nich spadły poniżej 10 zł. Wśród najciekawszych ofert znalazło się Spyro Reignited Trilogy za 43,12 zł.

Steam
Steam

Oferta Weekendowa na Steam – najciekawsze promocje

Zebraliśmy najlepsze oferty wyprzedaży Steam, oto one:

GramTV przedstawia:

Oferta Weekendowa na Steam potrwa przez najbliższe dni.

Tagi:

PC
Steam
promocja
wyprzedaż
promocje
wyprzedaż gier
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112