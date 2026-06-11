Darmowa gra na Steam od twórców Don't Starve

Na platformie Steam pojawiła się kolejna darmowa gra. I to od razu od słynnego Klei Entertainment!

Klei to twórcy m.in. takich gier, jak Don't Starve, Mark of the Ninja, Shank czy też Oxygen Not Included. Kanadyjczycy debiutowali jednak w 2006 roku za sprawą Eets, które teraz z okazji 20. urodzin studia jest rozdawane całkowicie za darmo. Mowa tutaj o sympatycznej produkcji łączącej gatunek platformówek i gier logicznych. Naszym celem jest doprowadzenie tytułowego stworka imieniem Eets do celu, niemniej nie kierujemy nim bezpośrednio. Zamiast tego musimy odpowiednio ustawić przeszkody na jego drodze, biorąc jednocześnie pod uwagę jego nastrój, bo ten wpływa na jego zachowanie. Brzmi interesująco? Szczegóły promocji znajdziecie poniżej.

Eets może i ma uroczą otoczkę, ale rozgrywka łącząca cechy gier Lemmings oraz The Incredible Machine, zwariowane postacie i ponad 100 coraz bardziej podchwytliwych zagadek szybko wciągają nawet najbardziej doświadczonego gracza.

Kolejna darmowa gra na Steam

Jak zgarnąć Eets za darmo? Wystarczy udać się pod ten adres i przypisać grę do swojego konta Steam. Co istotne, mamy ograniczony czas na to, by zgarnąć swoją kopię, bo promocja trwa tylko do 15 czerwca 2026 do godziny 19:00.