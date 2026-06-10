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Wielka wyprzedaż na PlayStation. Mid Year Sale z rabatami do 91% już wystartowało

Mikołaj Berlik
2026/06/10 15:30
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W promocji m.in. Blasphemous, Dave the Diver i Returnal.

W PlayStation Store wystartowała nowa odsłona dużej wyprzedaży Mid Year Sale. Promocja obejmuje blisko 2700 gier PS4 i PS5 oraz dodatków, a rabaty sięgają nawet 91%. To jednocześnie moment, w którym końcówkę ma jeszcze akcja Days of Play, co oznacza wyjątkowo intensywny okres obniżek w cyfrowym sklepie Sony.

PS Store
PS Store

Mid Year Sale – mocne tytuły w nowych cenach

Najciekawsze promocje Mid Year Sale:

GramTV przedstawia:

Mid Year Sale w PlayStation Store potrwa przez ograniczony czas, więc część ofert może szybko zniknąć wraz z końcem promocji.

Tagi:

PlayStation 4
promocja
PlayStation
PlayStation Store
wyprzedaż
promocje
PlayStation 5
wyprzedaż gier
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112