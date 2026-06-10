Wielka wyprzedaż na PlayStation. Mid Year Sale z rabatami do 91% już wystartowało

W PlayStation Store wystartowała nowa odsłona dużej wyprzedaży Mid Year Sale. Promocja obejmuje blisko 2700 gier PS4 i PS5 oraz dodatków, a rabaty sięgają nawet 91%. To jednocześnie moment, w którym końcówkę ma jeszcze akcja Days of Play, co oznacza wyjątkowo intensywny okres obniżek w cyfrowym sklepie Sony.

Mid Year Sale – mocne tytuły w nowych cenach

Najciekawsze promocje Mid Year Sale: