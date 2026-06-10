Wielka wyprzedaż na PlayStation. Mid Year Sale z rabatami do 91% już wystartowało

W PlayStation Store wystartowała nowa odsłona dużej wyprzedaży Mid Year Sale. Promocja obejmuje blisko 2700 gier PS4 i PS5 oraz dodatków, a rabaty sięgają nawet 91%. To jednocześnie moment, w którym końcówkę ma jeszcze akcja Days of Play, co oznacza wyjątkowo intensywny okres obniżek w cyfrowym sklepie Sony.
Mid Year Sale – mocne tytuły w nowych cenach
Najciekawsze promocje Mid Year Sale:
- Blasphemous – 11,40 zł (-90%)
- Returnal – 169,50 zł (-50%)
- Dave the Diver – 48,95 zł (-44%)
- Another Crab's Treasure – 53,60 zł (-60%)
- The Casting of Frank Stone – 25,80 zł (-80%)
- Tomb Raider IV-VI Remastered – 40,20 zł (-70%)
- Uncharted: The Nathan Drake Collection – 26,70 zł (-70%)
- Choo-Choo Charles – 26,70 zł (-70%)
- Firewatch – 17,80 zł (-80%)
- System Shock – 59,15 zł (-65%)
- ARC Raiders – 126,75 zł (-25%)
- CODE VEIN – 41,86 zł (-86%)
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