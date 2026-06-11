Multiplayer Sale wystartowało na Nintendo Switch 1 i 2. Promocje na gry sięgają nawet 75 procent

Jak sama nazwa akcji Multiplayer Sale sugeruje, produkcje objęte rabatami w Nintendo eShop posiadają jakiś rodzaj rozgrywki wieloosobowej. Przecenione produkcje posiadają tryb gry lokalnej, ale także online. Oferta trwa do 21 czerwca i można zaoszczędzić nawet 75 procent na całej gamie gier wieloosobowych zarówno na Nintendo Switch, jak i na nowszym Nintendo Switch 2. Niezależnie od tego, czy wolicie przygody oparte na rywalizacji, czy na współpracy, każdy znajdzie coś dla siebie.
Wyprzedasz gier wieloosobowych na Nintendo Switch 1 i 2
Gier w ofercie nie ma zbyt wielu, dlatego przedstawiamy wam wszystkie, które możecie zgarnąć w niższych cenach:
- Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park – przecenione na 277,25 zł z 339,80 zł
- EA Sports FC 26 The World’s Game Edition – przecenione na 67,98 zł z 339,90 zł
- Street Fighter 6 – przecenione na 84,50 zł ze 169 zł
- Monster Hunter Rise + Sunbreak – przecenione na 39,96 zł z 249,80 zł
- Splatoon 3 – przecenione na 166,54 zł z 249,80 zł
- Among Us – przecenione na 10,32 zł z 17,20 zł
- Mario Strikers: Battle League Football – przecenione na 166,54 zł z 249,80 zł
- Overcoocked! All You Can Eat – przecenione na 42,89 zł ze 142,99 zł
- Mario vs. Donkey Kong – przecenione na 146,86 zł z 209,80 zł
- Snipperclips – Cut it out, together! – przecenione na 56 zł z 80 zł
- Kirby’s Return to Dream Land Deluxe – przecenione na 166,54 zł z 249,80 zł
- Don’t Starve Together – przecenione na 20,40 zł z 60 zł
- Mario Golf: Super Rush – przecenione na 166,54 z 249,80 zł
- Street Fighter 30th Anniversary Collection – przecenione na 40,92 zł ze 124 zł
- Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin – przecenione na 66,23 zł ze 179 zł
- Kirby’s Dream Buffet – przecenione na 42 zł z 60 zł
- Heave Ho – przecenione na 12 zł z 40 zł
- Disney Illusion Island – przecenione na 118,86 zł ze 169,80 zł
- Puyo Puyo Tetris 2S – przecenione na 84,50 ze 169 zł
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