Multiplayer Sale wystartowało na Nintendo Switch 1 i 2. Promocje na gry sięgają nawet 75 procent

W eShop na Nintendo Switch możecie zgarnąć wiele fajnych tytułów w bardzo niskich cenach, ale czas promocji nie jest szczególnie długi.

Jak sama nazwa akcji Multiplayer Sale sugeruje, produkcje objęte rabatami w Nintendo eShop posiadają jakiś rodzaj rozgrywki wieloosobowej. Przecenione produkcje posiadają tryb gry lokalnej, ale także online. Oferta trwa do 21 czerwca i można zaoszczędzić nawet 75 procent na całej gamie gier wieloosobowych zarówno na Nintendo Switch, jak i na nowszym Nintendo Switch 2. Niezależnie od tego, czy wolicie przygody oparte na rywalizacji, czy na współpracy, każdy znajdzie coś dla siebie.

Wyprzedasz gier wieloosobowych na Nintendo Switch 1 i 2

Gier w ofercie nie ma zbyt wielu, dlatego przedstawiamy wam wszystkie, które możecie zgarnąć w niższych cenach:

Przy okazji przypominamy, że możecie nabyć roczną subskrypcję Nintendo Switch Online z dwoma dodatkowymi miesiącami gratis. Trwają także inne liczne wyprzedaże na które warto rzucić okiem.