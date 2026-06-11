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Multiplayer Sale wystartowało na Nintendo Switch 1 i 2. Promocje na gry sięgają nawet 75 procent

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/06/11 19:40
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W eShop na Nintendo Switch możecie zgarnąć wiele fajnych tytułów w bardzo niskich cenach, ale czas promocji nie jest szczególnie długi.

Jak sama nazwa akcji Multiplayer Sale sugeruje, produkcje objęte rabatami w Nintendo eShop posiadają jakiś rodzaj rozgrywki wieloosobowej. Przecenione produkcje posiadają tryb gry lokalnej, ale także online. Oferta trwa do 21 czerwca i można zaoszczędzić nawet 75 procent na całej gamie gier wieloosobowych zarówno na Nintendo Switch, jak i na nowszym Nintendo Switch 2. Niezależnie od tego, czy wolicie przygody oparte na rywalizacji, czy na współpracy, każdy znajdzie coś dla siebie.

Multiplayer Sale na Nintendo Switch 1 i 2
Multiplayer Sale na Nintendo Switch 1 i 2

Wyprzedasz gier wieloosobowych na Nintendo Switch 1 i 2

Gier w ofercie nie ma zbyt wielu, dlatego przedstawiamy wam wszystkie, które możecie zgarnąć w niższych cenach:

Przy okazji przypominamy, że możecie nabyć roczną subskrypcję Nintendo Switch Online z dwoma dodatkowymi miesiącami gratis. Trwają także inne liczne wyprzedaże na które warto rzucić okiem.

GramTV przedstawia:

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Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112