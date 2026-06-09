Oferta Śródtygodniowa na Steam. Valve przecenia hity nawet o 95%

Na Steamie wystartowała druga czerwcowa odsłona promocji z cyklu Szaleństwo w środku tygodnia. W ramach nowej wyprzedaży wybrane gry PC dostępne są z rabatami sięgającymi nawet 95%, a wiele z nich osiągnęło historycznie najniższe ceny.
Najciekawsze promocje wyprzedaży Steam
Poniżej zamieszczamy listę ofert:
- The Talos Principle: Reawakened – 42,49 zł (-75%)
- DuneCrawl – 41,39 zł (-55%)
- Feel The Snow – 5,99 zł (-90%)
- Microcivilization – 38,49 zł (-50%)
- The Talos Principle 2 – 34,74 zł (-75%)
- Gunfire Reborn – 39,59 zł (-45%)
- Serious Sam: Siberian Mayhem – 22,99 zł (-75%)
- Garry's Mod – 17,99 zł (-50%)
- Far Cry 6 – 62,47 zł (-75%)
- Assassin's Creed Unity – 29,97 zł (-75%)
- Ryse: Son of Rome – 12,59 zł (-65%)
- Ultimate Fishing Simulator – 4,59 zł (-95%)
- Serious Sam 4 – 36,99 zł (-80%)
- Dark Devotion – 9,99 zł (-90%)
- Crysis Remastered – 37,79 zł (-65%)
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