Oferta Śródtygodniowa na Steam. Valve przecenia hity nawet o 95%

Na Steamie wystartowała druga czerwcowa odsłona promocji z cyklu Szaleństwo w środku tygodnia. W ramach nowej wyprzedaży wybrane gry PC dostępne są z rabatami sięgającymi nawet 95%, a wiele z nich osiągnęło historycznie najniższe ceny.

Najciekawsze promocje wyprzedaży Steam

Poniżej zamieszczamy listę ofert: