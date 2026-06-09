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Oferta Śródtygodniowa na Steam. Valve przecenia hity nawet o 95%

Mikołaj Berlik
2026/06/09 12:30
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Nowa wyprzedaż przynosi dziesiątki gier PC w rekordowo niskich cenach.

Na Steamie wystartowała druga czerwcowa odsłona promocji z cyklu Szaleństwo w środku tygodnia. W ramach nowej wyprzedaży wybrane gry PC dostępne są z rabatami sięgającymi nawet 95%, a wiele z nich osiągnęło historycznie najniższe ceny.

Steam
Steam

Najciekawsze promocje wyprzedaży Steam

Poniżej zamieszczamy listę ofert:

GramTV przedstawia:

Aktualna Oferta Śródtygodniowa na Steam potrwa przez najbliższe dni.

Tagi:

Steam
Valve
promocja
wyprzedaż
promocje
wyprzedaż gier
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112