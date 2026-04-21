LEGO wypuściło Puchar Świata FIFA. W Sferis kupisz go 130 zł taniej

Wielkie święto fanów piłki nożnej nadchodzi. A jak można by uczcić je lepiej niż poprzez… budowanie z klocków LEGO?

Jeżeli lubicie futbol i LEGO, to dobrze trafiliście. Wszak w waszym domu też może pojawić się puchar dla zwycięzców Mundialu.

Oficjalny Puchar Świata FIFA z klocków LEGO w sklepie Sferis

W marcu tego roku zadebiutował zestaw LEGO o numerze 43020, który nosi nazwę Oficjalny Puchar Świata FIFA. I już po niej możemy dowiedzieć się, z czym mamy tutaj do czynienia. Z 2842 elementów możemy bowiem zbudować swoje własne trofeum, będące odpowiednikiem tego, które co 4 lata wznoszą najlepsi piłkarze na globie. Najbliższe takie wydarzenie będzie mieć miejsce już latem tego roku. To wtedy na terenie Kanady, Stanów Zjednoczonych i Meksyku odbędą się Mistrzostwa Świata 2026. Niestety zabraknie na nich reprezentacji Polski, która w decydującym meczu baraży okazała się słabsza od Szwedów.

Oficjalna cena zestawu 43020 na stronie LEGO to 779,99 zł. Sam puchar po złożeniu będzie wysoki na aż 36 cm. Niemniej jego zalety to nie tylko wnętrze, ale i dodatki. W środku trofeum znalazło się bowiem miejsce dla figurki wprowadzającej najważniej piłkarski puchar globu na boisko. Figurki trzymającej wyjątkowy klocek w kształcie rzeczonego pucharu, niedostępny nigdzie indziej. Dodatkowo zestaw wyposażono w specjalny żeton, przypominający o wszystkich krajach, które od 1930 roku triumfowały na mistrzostwach świata w piłce nożnej.