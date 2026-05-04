LEGO sięga po kultową konsolę. Nadchodzi zestaw z SEGA Mega Drive

Tematyka zestawów LEGO jest niezwykle różnorodna. Duński producent uderza do wielu różnych grup docelowych, w tym również do graczy.

I oto nadchodzi kolejny zestaw kierowany właśnie do gamingowej społeczności. Co Duńczycy przygotowali tym razem?

SEGA Mega Drive z klocków LEGO

Zestaw LEGO oznaczony numerem 40926 uderza przy tym w nostalgię starszych użytkowników. W jego ramach otrzymamy bowiem klasyczną konsolę SEGA Mega Drive, znaną w Stanach Zjednoczonych jako SEGA Genesis. Sprzęt ten na rynku zadebiutował jeszcze 1988 roku, chociaż do naszego kraju trafił 4 lata później, już po upadku komunizmu. Jak na swoje czasy była to rzecz naprawdę przełomowa i jednocześnie niezwykle popularna. To Mega Drive przyczyniło się do późniejszej ogromnej popularności maskotki Segi, czyli niebieskiego jeża o imieniu Sonic. Jednocześnie konsola sprzedała się w ponad 30 milionach egzemplarzy.