LEGO sięga po kultową konsolę. Nadchodzi zestaw z SEGA Mega Drive

Tematyka zestawów LEGO jest niezwykle różnorodna. Duński producent uderza do wielu różnych grup docelowych, w tym również do graczy.
I oto nadchodzi kolejny zestaw kierowany właśnie do gamingowej społeczności. Co Duńczycy przygotowali tym razem?
SEGA Mega Drive z klocków LEGO
Zestaw LEGO oznaczony numerem 40926 uderza przy tym w nostalgię starszych użytkowników. W jego ramach otrzymamy bowiem klasyczną konsolę SEGA Mega Drive, znaną w Stanach Zjednoczonych jako SEGA Genesis. Sprzęt ten na rynku zadebiutował jeszcze 1988 roku, chociaż do naszego kraju trafił 4 lata później, już po upadku komunizmu. Jak na swoje czasy była to rzecz naprawdę przełomowa i jednocześnie niezwykle popularna. To Mega Drive przyczyniło się do późniejszej ogromnej popularności maskotki Segi, czyli niebieskiego jeża o imieniu Sonic. Jednocześnie konsola sprzedała się w ponad 30 milionach egzemplarzy.
Klockowa Konsola SEGA Mega Drive złożona została z 479 elementów i jest przeznaczona dla użytkowników powyżej 12. roku życia. W zestawie znajdziemy nie tylko samą konsolę, ale również dwa odłączane pady oraz kartridż z grą i zestaw naklejek. Nie zabrakło także miejsca dla swoistego easter egga. Otóż, gdy podniesiemy klapkę na kartridże, naszym oczom ukaże się wizerunek wspomnianego Sonica. Warto wspomnieć, że sprzęt nie odpowiada 1 do 1 wymiarom prawdziwej konsoli. Po złożeniu projekt LEGO będzie miał 4 cm wysokości, 16 cm szerokości oraz 12 cm głębokości.
Całość na oficjalnej polskiej stronie LEGO kupimy w przedsprzedaży za 169,99 zł. W sprzedaży, bo premiera zestawu LEGO 40926 Konsola SEGA Mega Drive dopiero za miesiąc, tj. 1 czerwca. To już kolejny w tym roku set stworzony z myślą o graczach. Wszak już wcześniej na rynek trafiły zestawy z The Legend of Zelda – Ocarina of Time oraz Mario Kart.
