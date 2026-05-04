Zaloguj się lub Zarejestruj

LEGO sięga po kultową konsolę. Nadchodzi zestaw z SEGA Mega Drive

Maciej Petryszyn
2026/05/04 15:00
0
0

Tematyka zestawów LEGO jest niezwykle różnorodna. Duński producent uderza do wielu różnych grup docelowych, w tym również do graczy.

I oto nadchodzi kolejny zestaw kierowany właśnie do gamingowej społeczności. Co Duńczycy przygotowali tym razem?

LEGO 40926 Konsola SEGA Mega Drive
LEGO 40926 Konsola SEGA Mega Drive

SEGA Mega Drive z klocków LEGO

Zestaw LEGO oznaczony numerem 40926 uderza przy tym w nostalgię starszych użytkowników. W jego ramach otrzymamy bowiem klasyczną konsolę SEGA Mega Drive, znaną w Stanach Zjednoczonych jako SEGA Genesis. Sprzęt ten na rynku zadebiutował jeszcze 1988 roku, chociaż do naszego kraju trafił 4 lata później, już po upadku komunizmu. Jak na swoje czasy była to rzecz naprawdę przełomowa i jednocześnie niezwykle popularna. To Mega Drive przyczyniło się do późniejszej ogromnej popularności maskotki Segi, czyli niebieskiego jeża o imieniu Sonic. Jednocześnie konsola sprzedała się w ponad 30 milionach egzemplarzy.

Klockowa Konsola SEGA Mega Drive złożona została z 479 elementów i jest przeznaczona dla użytkowników powyżej 12. roku życia. W zestawie znajdziemy nie tylko samą konsolę, ale również dwa odłączane pady oraz kartridż z grą i zestaw naklejek. Nie zabrakło także miejsca dla swoistego easter egga. Otóż, gdy podniesiemy klapkę na kartridże, naszym oczom ukaże się wizerunek wspomnianego Sonica. Warto wspomnieć, że sprzęt nie odpowiada 1 do 1 wymiarom prawdziwej konsoli. Po złożeniu projekt LEGO będzie miał 4 cm wysokości, 16 cm szerokości oraz 12 cm głębokości.

GramTV przedstawia:

Całość na oficjalnej polskiej stronie LEGO kupimy w przedsprzedaży za 169,99 zł. W sprzedaży, bo premiera zestawu LEGO 40926 Konsola SEGA Mega Drive dopiero za miesiąc, tj. 1 czerwca. To już kolejny w tym roku set stworzony z myślą o graczach. Wszak już wcześniej na rynek trafiły zestawy z The Legend of Zelda – Ocarina of Time oraz Mario Kart.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://insider-gaming.com/lego-sega-genesis-set-unveiled-super-cheap/

Tagi:

News
SEGA
konsola
LEGO
SEGA Mega Drive
klocki
Klocki Lego
zestaw LEGO
zestaw
SEGA Genesis
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112