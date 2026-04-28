Golfowe gry za śmieszne pieniądze. Humble Bundle wrzuciło 10 tytułów na Steam

Maciej Petryszyn
2026/04/28 08:00
Kolejny dzień. A więc i kolejna paczka gier prosto od Humble Bundle.

Oto propozycja dla prawdziwych dżentelmenów. Wsiadamy do meleksa i jedziemy z koksem.

Golf, golf… Wszędzie golf

Oto jest więc paczka Fore! A Golf Games Bundle, którą podzielono na dwa progi cenowe – zależnie od tego, który wybierzemy, więcej zapłacimy, ale również więcej gier otrzymamy. Próg pierwszy wyceniono na około 35 zł i kupując go zgarniemy aż sześć produkcji. Jedną z nich jest Golf Peaks, czyli produkcja stworzona przez łódzkie studio Afterburn. Z kolei fani absurdalnego humoru koniecznie muszą rzucić okiem na WHAT THE GOLF? Bo gdzie indziej, celując kijem w piłeczkę, ostatecznie miotniemy do dołka… siebie samych?

A co, gdybyśmy nieco dołożyli do drugiego progu, wchodząc na poziom około 53 zł? To będzie oznaczało, że nasza biblioteka Steam wzbogaci się o cztery kolejne golfowe tytuły. Wśród nich obecne jest na przykład 4D Golf, które zgodnie z nazwą wymagać od nas będzie zrzucenia trójwymiarowych oków i przerzucenia myślenia na poziom czwartego wymiaru. Tradycjonaliści, którzy szukają przede wszystkim relaksu i uroczych widoków będą mogli natomiast odpalić A Little Golf Journey. I tam cieszyć się spokojem, jaki może dać tylko golfowe pole.

Paczka Fore! A Golf Games Bundle od Humble Bundle wygląda tak:

Pierwszy próg za 8,35€ wygląda tak:

  • 100FT Robot Golf
  • Dangerous Golf
  • Golfinite
  • Golf Peaks
  • Grass Gnome Golf
  • WHAT THE GOLF?

Przy drugim progu za 12,52€ dochodzą:

Wszystkie gry dostępne w postaci kluczy Steam. Paczkę nabyć można do 16 maja 2026, natomiast wszystkie klucze trzeba aktywować do 15 maja 2027 roku, gdyż wtedy wygasną.

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

