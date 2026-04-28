Golfowe gry za śmieszne pieniądze. Humble Bundle wrzuciło 10 tytułów na Steam

Kolejny dzień. A więc i kolejna paczka gier prosto od Humble Bundle.
Oto propozycja dla prawdziwych dżentelmenów. Wsiadamy do meleksa i jedziemy z koksem.
Golf, golf… Wszędzie golf
Oto jest więc paczka Fore! A Golf Games Bundle, którą podzielono na dwa progi cenowe – zależnie od tego, który wybierzemy, więcej zapłacimy, ale również więcej gier otrzymamy. Próg pierwszy wyceniono na około 35 zł i kupując go zgarniemy aż sześć produkcji. Jedną z nich jest Golf Peaks, czyli produkcja stworzona przez łódzkie studio Afterburn. Z kolei fani absurdalnego humoru koniecznie muszą rzucić okiem na WHAT THE GOLF? Bo gdzie indziej, celując kijem w piłeczkę, ostatecznie miotniemy do dołka… siebie samych?
A co, gdybyśmy nieco dołożyli do drugiego progu, wchodząc na poziom około 53 zł? To będzie oznaczało, że nasza biblioteka Steam wzbogaci się o cztery kolejne golfowe tytuły. Wśród nich obecne jest na przykład 4D Golf, które zgodnie z nazwą wymagać od nas będzie zrzucenia trójwymiarowych oków i przerzucenia myślenia na poziom czwartego wymiaru. Tradycjonaliści, którzy szukają przede wszystkim relaksu i uroczych widoków będą mogli natomiast odpalić A Little Golf Journey. I tam cieszyć się spokojem, jaki może dać tylko golfowe pole.
