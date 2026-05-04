PlayStation 6 w kolejnych szczegółach. Sony szykuje prawdziwy pokaz mocy konsoli nowej generacji?

Ujawniono nowe informacje o następnym sprzęcie od Sony.

Do sieci trafiły nowe szczegóły o kolejnej konsoli Sony, czyli PlayStation 6. Kolejne informacje sugerują, że Japończycy przygotowuje się na płynne przejście między generacjami. Trwają prace nad zasobami graficznymi wysokiej jakości, które mają trafić zarówno na PS5, jak i przyszłą konsolę. To może oznaczać, że na starcie nie zabraknie produkcji międzygeneracyjnych, podobnie jak miało to miejsce przy poprzedniej zmianie sprzętu. PlayStation 6 – nowe szczegóły konsoli od Sony Nie jest też zaskoczeniem dalszy rozwój funkcji społecznościowych i multimedialnych. Sony pracuje nad nową generacją aplikacji społecznościowych, a także rozwija streaming wideo i wielozadaniowość. Za te elementy odpowiada zespół, który wcześniej zajmował się podobnymi rozwiązaniami na PS4 i PS5.

Znacznie ciekawiej robi się przy grach. Jednym z projektów powstających z myślą o nowej generacji jest produkcja tworzona we współpracy z zewnętrznym studiem. Ma to być immersyjna gra akcji z elementami horroru, przedstawiona z perspektywy trzeciej osoby i oparta na silniku Unreal Engine 5. Twórcy wykorzystują technologię motion capture oraz system rozwoju postaci. Co istotne, nie musi to być klasyczna strzelanka, a raczej tytuł przypominający chociażby Resident Evil. W tle pojawia się także Project Heartbreak, nad którym ma pracować Firesprite. W przeszłości spekulowano, że może być powiązany z markami takimi jak Until Dawn lub Siren. Nie wiadomo jednak, czy oba projekty są ze sobą powiązane, czy też mówimy o zupełnie osobnych produkcjach.

Ogromny nacisk ma zostać położony na rozwój grania w chmurze. Sony Interactive Entertainment od lat inwestuje w tę technologię i nic nie wskazuje na zmianę kierunku. Co więcej, infrastruktura serwerowa dla streamingu nowej generacji jest rozwijana już od kilku lat. Obecnie wykorzystywane rozwiązania bazują na pamięciach PCIe Gen4 NVMe, natomiast w kolejnej generacji mają zostać zastąpione przez PCIe Gen5 NVMe, oferujące niemal dwukrotnie wyższe prędkości odczytu i zapisu danych. Rozwój sprzętu idzie w parze z rosnącą rolą sztucznej inteligencji. Sony zamierza dalej rozwijać technologię PlayStation Spectral Super Resolution, która odpowiada za poprawę jakości obrazu i wydajności. W planach są także rozwiązania związane z interpolacją klatek oraz szerokim wykorzystaniem uczenia maszynowego w procesach tworzenia i działania gier. Nie zabraknie również zmian w kontrolerze. Choć szczegóły pozostają nieznane, wiele wskazuje na dalszy rozwój haptyki opartej na technologii firmy General Vibration Corporation. Prace nad tzw. SAVANT Arrays mogą przełożyć się na jeszcze bardziej zaawansowane wrażenia dotykowe, a nawet nowe podejście do paneli dotykowych w urządzeniach przyszłości. Warto jednak pamiętać, że wszystkie te informacje nie zostały oficjalnie potwierdzone. Plany mogą ulec zmianie, a finalny kształt nowej konsoli poznamy dopiero w kolejnych latach.

