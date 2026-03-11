Zaloguj się lub Zarejestruj

Klockowy Luigi dołącza do klockowego Mario w wyczekiwanym zestawie LEGO

Maciej Petryszyn
2026/03/11 18:20
LEGO już wcześniej dawało nam do zrozumienia, że nowy zestaw z uniwersum Mario zmierza na rynek. Ale teraz możemy już zobaczyć go w całej okazałości.

Ciekawe, głównym tematem nie będzie jednak sam Mario. Zamiast tego teraz uwaga skupi się na jego bracie.

LEGO #72050 – Mario Kart – Luigi i Mach 8
LEGO #72050 – Mario Kart – Luigi i Mach 8

Luigi na Mach 8 dołącza do Mario na Standard Kart

Oto przed nami zestaw Mario Kart – Luigi i Mach 8. Już po samej nazwie nietrudno domyślić się tego, co nasz czeka. Otrzymujemy zbudowanego w całości z klocków wyższego z braci Mario oraz jego pojazd, czyli wspomniany gokart Mach 8. Biorąc pod uwagę rozmiar zestawu i jego skomplikowanie, nie zaskakuje, iż został on oznaczony jako 18+. Na set #72050 składają się w sumie 2234 klocki, a całość w oficjalnym sklepie LEGO wyceniono na 779,99 zł. Premiera 1 kwietnia, niemniej już teraz pod tym adresem można składać zamówienia w ramach trwającej przedsprzedaży.

Fani Mario Kart w ten sposób otrzymali już drugi set inspirowany wspomnianą serią wyścigów. Pierwszym był zestaw #72037 z wiosny 2025 roku, czyli Mario Kart: Mario i Standard Kart. Pod względem samej koncepcji było to dokładnie to samo, co w przypadku Luigi i Mach 8. Mamy bohatera przesiadującego w pojeździe, a całość umieszczona jest na specjalnej podstawce. W tamtym wypadku mieliśmy jednak do czynienia z projektem nieco mniejszym, bo zawierającym “jedynie” 1972 elementów. Tak czy inaczej, sam set był powszechnie dobrze oceniany, nic więc dziwnego, że LEGO postanowiło ponownie pójść tym tropem.

Samo LEGO współpracuje z Nintendo w zakresie marki Super Mario już od 2020 roku. Od pewnego czasu seria ta wzbogacana jest nie tylko o zestawy skierowane do najmłodszych, ale również i o sety stworzone z myślą o dorosłych użytkownikach. Co więcej, już w 2027 roku mamy dostać to, na co czekało wielu. Duńska firma zapowiedziała, iż w przyszłym roku ukaże się wreszcie pełnoprawna klasyczna figurka Mario. Według plotek podobne figurki mają też otrzymać Luigi, Yoshi oraz Bowser. Pytanie też, co czeka nas w nadchodzących miesiącach, bo LEGO nie odsłoniło w tej kwestii jeszcze wszystkich kart.

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

