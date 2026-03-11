Klockowy Luigi dołącza do klockowego Mario w wyczekiwanym zestawie LEGO

Ciekawe, głównym tematem nie będzie jednak sam Mario. Zamiast tego teraz uwaga skupi się na jego bracie.
Luigi na Mach 8 dołącza do Mario na Standard Kart
Oto przed nami zestaw Mario Kart – Luigi i Mach 8. Już po samej nazwie nietrudno domyślić się tego, co nasz czeka. Otrzymujemy zbudowanego w całości z klocków wyższego z braci Mario oraz jego pojazd, czyli wspomniany gokart Mach 8. Biorąc pod uwagę rozmiar zestawu i jego skomplikowanie, nie zaskakuje, iż został on oznaczony jako 18+. Na set #72050 składają się w sumie 2234 klocki, a całość w oficjalnym sklepie LEGO wyceniono na 779,99 zł. Premiera 1 kwietnia, niemniej już teraz pod tym adresem można składać zamówienia w ramach trwającej przedsprzedaży.
