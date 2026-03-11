Klockowy Luigi dołącza do klockowego Mario w wyczekiwanym zestawie LEGO

Fani Mario Kart w ten sposób otrzymali już drugi set inspirowany wspomnianą serią wyścigów. Pierwszym był zestaw #72037 z wiosny 2025 roku, czyli Mario Kart: Mario i Standard Kart. Pod względem samej koncepcji było to dokładnie to samo, co w przypadku Luigi i Mach 8. Mamy bohatera przesiadującego w pojeździe, a całość umieszczona jest na specjalnej podstawce. W tamtym wypadku mieliśmy jednak do czynienia z projektem nieco mniejszym, bo zawierającym “jedynie” 1972 elementów. Tak czy inaczej, sam set był powszechnie dobrze oceniany, nic więc dziwnego, że LEGO postanowiło ponownie pójść tym tropem.

Samo LEGO współpracuje z Nintendo w zakresie marki Super Mario już od 2020 roku. Od pewnego czasu seria ta wzbogacana jest nie tylko o zestawy skierowane do najmłodszych, ale również i o sety stworzone z myślą o dorosłych użytkownikach. Co więcej, już w 2027 roku mamy dostać to, na co czekało wielu. Duńska firma zapowiedziała, iż w przyszłym roku ukaże się wreszcie pełnoprawna klasyczna figurka Mario. Według plotek podobne figurki mają też otrzymać Luigi, Yoshi oraz Bowser. Pytanie też, co czeka nas w nadchodzących miesiącach, bo LEGO nie odsłoniło w tej kwestii jeszcze wszystkich kart.