Nowa era Segi. Wrócimy do korzeni i miłych wspomnień

Sega oficjalnie wkroczyła w nową fazę rewitalizacji swoich klasycznych marek. Ogłoszono powstanie marki Sega Universe, która pod hasłem „No Old, Stay Gold” ma tchnąć nowe życie w legendarne tytuły, wykraczając poza same gry wideo.

Sega Universe – nowy projekt japońskiego giganta

Projekt ma na celu przypomnienie fanom o klasykach, które świętują swoje rocznice w 2026 roku. Zamiast prostych portów, Sega planuje szeroko zakrojoną strategię transmedialną, obejmującą. Powstają nowe odsłony takich serii jak Streets of Rage, Golden Axe, Jet Set Radio, Crazy Taxi oraz Shinobi. Ta ostatnia doczekała się już entuzjastycznie przyjętego tytułu Shinobi: Art of Vengeance (2025). Zgodnie z raportami finansowymi Segi, w produkcji są projekty animowane oparte na Streets of Rage, Shinobi, Eternal Champions oraz OutRun. Marka ma pojawić się w świecie mody, muzyki i lifestyle'u, czerpiąc z nostalgii za latami 80. i 90.