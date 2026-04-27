Nowa era Segi. Wrócimy do korzeni i miłych wspomnień

Projekt „No Old, Stay Gold” ma ożywić kultowe marki i dotrzeć do nowych odbiorców.
Sega oficjalnie wkroczyła w nową fazę rewitalizacji swoich klasycznych marek. Ogłoszono powstanie marki Sega Universe, która pod hasłem „No Old, Stay Gold” ma tchnąć nowe życie w legendarne tytuły, wykraczając poza same gry wideo.
Sega Universe – nowy projekt japońskiego giganta
Projekt ma na celu przypomnienie fanom o klasykach, które świętują swoje rocznice w 2026 roku. Zamiast prostych portów, Sega planuje szeroko zakrojoną strategię transmedialną, obejmującą. Powstają nowe odsłony takich serii jak Streets of Rage, Golden Axe, Jet Set Radio, Crazy Taxi oraz Shinobi. Ta ostatnia doczekała się już entuzjastycznie przyjętego tytułu Shinobi: Art of Vengeance (2025). Zgodnie z raportami finansowymi Segi, w produkcji są projekty animowane oparte na Streets of Rage, Shinobi, Eternal Champions oraz OutRun. Marka ma pojawić się w świecie mody, muzyki i lifestyle'u, czerpiąc z nostalgii za latami 80. i 90.
„SEGA UNIVERSE” to projekt oparty na koncepcji „NO OLD, STAY GOLD”, który zwraca uwagę na klasyczne tytuły, wciąż kochane przez fanów i wyróżniające się na tle współczesnych gier, a jego celem jest wyjście poza świat gier i zaproponowanie nowych sposobów czerpania z nich radości. W ramach pierwszego etapu będziemy realizować projekty jubileuszowe skupiające się na tytułach, które w 2026 roku będą obchodzić swoje rocznice, dostarczając treści rozrywkowe, które budzą nostalgię, a jednocześnie są nowatorskie.
W ramach pierwszej fazy „2026 Selected”, Sega Universe skupi się na dziewięciu kultowych markach: OutRun, Streets of Rage, NiGHTS into Dreams, Guardian Heroes, Sakura Wars, Fantasy Zone, Rent a Hero, Dynamite Deka oraz eksperymentalne SGGG.
Sukces filmowego Sonica jest motorem napędowym dla nowej strategii. Właśnie potwierdzono, że w Sonic the Hedgehog 4 (premiera planowana na marzec 2027) głosu Amy Rose użyczy Kristen Bell. Film ma czerpać garściami z kultowego Sonic CD, wprowadzając do kinowego uniwersum również Metal Sonica.