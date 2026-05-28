LEGO Pokemon szykuje nietypowy pojedynek? Wyciek ujawnia starcie Charizarda z Jolteonem

Tym razem gracze mają otrzymać zestaw przedstawiający walkę Charizarda z Jolteonem, a całość wykorzysta kontrowersyjne Smart Bricks.

Kolejny wyciek związany z linią LEGO i Pokemon ujawnił nowy zestaw, który ma zadebiutować w 2026 roku. Tym razem motywem przewodnim będzie starcie pomiędzy Charizard oraz Jolteon. Charizard kontra Jolteon w nowym zestawie LEGO Pokemon Według przecieków zestaw ma przedstawiać dynamiczną walkę dwóch popularnych Pokemonów pierwszej generacji. Oprócz samych figurek gracze otrzymają także niewielki model Poké Balla. Najciekawszym elementem mają być jednak Smart Bricks, czyli specjalne interaktywne klocki wprowadzone przez LEGO wcześniej w tym roku. Technologia reaguje na sposób zabawy użytkownika i dodaje dodatkowe efekty do zestawów.

W praktyce oznacza to, że starcie Charizard i Jolteon może zawierać interaktywne funkcje zależne od ruchów oraz ustawienia modeli. Wczytywanie ramki mediów. Choć sam pomysł rozwijania serii LEGO Pokemon spotkał się z dużym zainteresowaniem, Smart Bricks od początku budzą sporo kontrowersji. Wielu kolekcjonerów uważa, że nowa technologia niepotrzebnie podnosi ceny zestawów.

Część fanów podkreśla, że zależy im przede wszystkim na samym budowaniu modeli ulubionych Pokemonów, bez dodatkowych funkcji elektronicznych. Wyciek sugeruje jednak, że LEGO zamierza mocno rozwijać ten kierunek w kolejnych zestawach. Seria Pokemon świętuje obecnie 30-lecie istnienia, dlatego liczba nowych produktów i współprac stale rośnie. W ostatnich tygodniach pojawiły się przecieki dotyczące kolejnych zestawów LEGO, a także nowych projektów związanych z marką. Na oficjalną prezentację zestawu trzeba jeszcze poczekać.

