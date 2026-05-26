Wyciekły screeny z Project Rene. Tak ma wyglądać nowa gra z uniwersum The Sims

Nieoficjalne materiały pokazują kreator postaci, eksplorację miasta i elementy multiplayera.

W sieci pojawiły się nowe przecieki związane z Project Rene, czyli rozwijanym przez Maxis spin-offem serii The Sims. Udostępnione materiały prezentują między innymi kreator postaci, interfejs użytkownika oraz fragmenty eksploracji świata gry. Project Rene – wyciekły nowe materiały Screeny zostały opublikowane przez fanowski serwis SimsCommunity, który miał otrzymać anonimową wiadomość z grafikami przedstawiającymi wczesną wersję produkcji. Na materiałach można zobaczyć ekran główny gry, system tworzenia Simów oraz wybór początkowego stylu postaci.

Przecieki sugerują również obecność większych, otwartych lokacji. Gracze mają odwiedzać między innymi park czy miejski plac, a jeden ze screenów pokazuje nawet specjalne wydarzenie z ograniczeniem czasowym związanym z przebieraniem postaci.

Project Rene od dłuższego czasu wzbudza spore zainteresowanie fanów serii. Początkowo wielu graczy uważało, że będzie to pełnoprawne The Sims 5, jednak Maxis wyjaśniło już wcześniej, że projekt stanowi osobny spin-off tworzony głównie z myślą o urządzeniach mobilnych. Według dotychczasowych informacji gra ma mocniej skupiać się na funkcjach multiplayerowych oraz rozbudowanej personalizacji. W przeciekach pojawiały się już między innymi modułowe meble, możliwość dowolnego obracania elementów wyposażenia czy warstwowe systemy ubioru. Maxis podkreśla jednocześnie, że Project Rene nie zastąpi The Sims 4, które nadal otrzymuje nowe aktualizacje i dodatki. Oficjalna data premiery nowej gry pozostaje jednak nieznana.