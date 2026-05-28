Halo Campaign Evolved powstaje głównie poza Halo Studios? Nowy raport ujawnia kulisy remake’u

Według nowych doniesień duża część prac nad Halo Campaign Evolved została zlecona zewnętrznym studiom. Ma to pozwolić Halo Studios skupić się na kolejnej głównej odsłonie serii.

Coraz więcej informacji pojawia się wokół Halo Campaign Evolved, czyli remake’u pierwszego Halo, który ma zadebiutować jeszcze w tym roku. Najnowszy raport sugeruje jednak, że projekt w dużej mierze nie powstaje bezpośrednio wewnątrz Halo Studios. Halo Campaign Evolved – część prac miały przejąć zewnętrzne studia Informacje pochodzą od insidera Rebs Gaming, według którego programowanie oraz projektowanie wielu elementów gry zostało przekazane innym zespołom developerskim. Źródła insidera twierdzą, że remake nie jest klasycznym projektem tworzonym wyłącznie przez Halo Studios. Doniesienia mają potwierdzać także profile LinkedIn pracowników współpracujących studiów.

W raporcie pojawia się między innymi Abstraction, które miało odpowiadać za elementy level designu oraz kwestie techniczne związane z projektem. Według przecieków decyzja o outsourcingu wynika z faktu, że Halo Studios pracuje równocześnie nad kolejną główną odsłoną serii. W tle mają także trwać prace nad extraction shooterem osadzonym w uniwersum Halo.

Remake pierwszej części ma pełnić rolę pomostu przed premierą nowych dużych projektów i jednocześnie pomóc w ponownym zainteresowaniu marką. Jest to szczególnie ważne, ponieważ Halo Campaign Evolved ma być pierwszą odsłoną serii wydaną również na konsolach PlayStation. Wcześniejsze doniesienia sugerowały, że odświeżone wersje Halo 2 oraz Halo 3 znajdują się już na wczesnym etapie produkcji. Halo: Campaign Evolved to wierna, a jednocześnie unowocześniona wersja kampanii z gry Halo: Combat Evolved. Przeżyj oryginalną historię w nowej odsłonie z grafiką w wysokiej rozdzielczości, zaktualizowanymi sekwencjami filmowymi i udoskonalonym sterowaniem, a także trzema zupełnie nowymi misjami prequelowymi z udziałem Master Chiefa i sierżanta Johnsona. Szerszy arsenał broni, pojazdów, wrogów oraz modyfikujących rozgrywkę „czaszek” – opcjonalnych modyfikatorów, które zmieniają walkę w zabawny i wymagający sposób – zapewniają świeże taktyki i nieograniczoną powtarzalność rozgrywki. Na ten moment Microsoft nie odniósł się oficjalnie do raportu, dlatego wszystkie informacje należy traktować jako niepotwierdzone przecieki.