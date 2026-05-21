Globalny hit sprzed 10 lat doczeka się sequela? Twórcy komentują przyszłość projektu

Szef działu gier w Scopely odniósł się do możliwości stworzenia Pokemon GO 2.

Pokemon GO zbliża się do swojej dziesiątej rocznicy, a deweloperzy coraz częściej odpowiadają na pytania dotyczące przyszłości gry. W nowym wywiadzie Ed Wu, były wiceprezes Niantic, a obecnie prezes działu gier w Scopely, skomentował możliwość powstania sequela.

Pokemon GO – sequel nie jest potrzebny?

Według Wu stworzenie bezpośredniej kontynuacji byłoby „złą decyzją”, ponieważ mogłoby doprowadzić do podziału ogromnej społeczności graczy budowanej od 2016 roku. Deweloper podkreślił, że siłą Pokemon GO jest wspólna aktywność użytkowników oraz możliwość integrowania gry z codziennym życiem i eksploracją świata.