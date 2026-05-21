Globalny hit sprzed 10 lat doczeka się sequela? Twórcy komentują przyszłość projektu

Szef działu gier w Scopely odniósł się do możliwości stworzenia Pokemon GO 2.
Pokemon GO zbliża się do swojej dziesiątej rocznicy, a deweloperzy coraz częściej odpowiadają na pytania dotyczące przyszłości gry. W nowym wywiadzie Ed Wu, były wiceprezes Niantic, a obecnie prezes działu gier w Scopely, skomentował możliwość powstania sequela.
Pokemon GO – sequel nie jest potrzebny?
Według Wu stworzenie bezpośredniej kontynuacji byłoby „złą decyzją”, ponieważ mogłoby doprowadzić do podziału ogromnej społeczności graczy budowanej od 2016 roku. Deweloper podkreślił, że siłą Pokemon GO jest wspólna aktywność użytkowników oraz możliwość integrowania gry z codziennym życiem i eksploracją świata.
Twórca nawiązał również do problemów, jakie pojawiały się przy innych sequelach gier-usług, sugerując, że rozdzielenie społeczności mogłoby negatywnie wpłynąć na długoterminowy rozwój produkcji. Z tego względu studio woli stale rozwijać istniejącą wersję gry poprzez nowe wydarzenia, funkcje i aktualizacje.
Jednocześnie Ed Wu nie wyklucza stworzenia w przyszłości zupełnie nowej gry w uniwersum Pokemonów. Podkreślił jednak, że musiałaby ona oferować całkowicie inne doświadczenie niż Pokemon GO, zachowując jednocześnie ideę wspólnej eksploracji świata.
Naprawdę wierzymy, że technologia ma moc inspirowania ludzi do wspólnego odkrywania świata. Udostępnienie jej kolejnym setkom milionów ludzi na całym świecie jest zarówno naszym powołaniem, jak i doskonałą szansą biznesową. Możemy w tym zakresie osiągnąć naprawdę wiele. Na całym świecie istnieje mnóstwo rozwijających się rynków, a do naszych gier dołączają nowe pokolenia graczy.
W ostatnich latach gra znacząco ewoluowała względem premiery z 2016 roku. Produkcja otrzymała integrację z Pokemon HOME, połączenie z głównymi odsłonami serii oraz dziesiątki nowych mechanik i wydarzeń sezonowych. Dużą rolę w dalszym rozwoju ma odegrać również tegoroczne Pokemon GO Fest 2026, które ma zaoferować specjalne bonusy i zawartość związane z 10-leciem gry.
