LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight ocenione. Czy to najlepsza gra LEGO w historii?

Już ponad tydzień temu mieliśmy okazję zobaczyć premierowy zwiastun LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight. Zgodnie z zapowiedziami wspomniany tytułł zadebiutuje na rynku w tym tygodniu, ale dziś również jest bardzo ważny dzień. W sieci pojawiły się bowiem recenzje nowej produkcji studia TT Games skierowanej do fanów Mrocznego Rycerza.

Recenzje LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight już w sieci

W chwili pisania wiadomości LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight może pochwalić się średnią ocen na poziomie 84 punktów (na podstawie 47 opinii) w serwisie Metacritic. Wspomniany wynik dotyczy wersji na PlayStation 5. Najnowsza produkcja TT Games chwalona jest przede wszystkim za kompletne przedstawienie historii Batmana i masę nawiązań dla fanów Mrocznego Rycerza, system walki oraz satysfakcjonującą eksplorację Gotham.