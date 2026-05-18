LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight ocenione. Czy to najlepsza gra LEGO w historii?

W sieci dostępne są już recenzje nowej produkcji studia TT Games.
Już ponad tydzień temu mieliśmy okazję zobaczyć premierowy zwiastun LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight. Zgodnie z zapowiedziami wspomniany tytułł zadebiutuje na rynku w tym tygodniu, ale dziś również jest bardzo ważny dzień. W sieci pojawiły się bowiem recenzje nowej produkcji studia TT Games skierowanej do fanów Mrocznego Rycerza.
Recenzje LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight już w sieci
W chwili pisania wiadomości LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight może pochwalić się średnią ocen na poziomie 84 punktów (na podstawie 47 opinii) w serwisie Metacritic. Wspomniany wynik dotyczy wersji na PlayStation 5. Najnowsza produkcja TT Games chwalona jest przede wszystkim za kompletne przedstawienie historii Batmana i masę nawiązań dla fanów Mrocznego Rycerza, system walki oraz satysfakcjonującą eksplorację Gotham.
LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight – wybrane oceny:
GAMINGbible – 10/10
Screen Rant – 10/10
Multiplayer First – 9.5/10
Life is Xbox – 9.5/10
GamingBolt – 9/10
DualShockers – 9/10
WellPlayed – 9/10
Xbox Achievements – 8.5/10
PC Gamer – 8.3/10
Eurogamer – 8/10
Destructoid – 8/10
The Gamer – 8/10
IGN – 8/10
VGC – 8/10
Push Square – 8/10
Na koniec przypomnijmy, że LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight zadebiutuje na rynku już 22 maja 2026 roku, a więc w najbliższy piątek. Zgodnie z zapowiedziami gra będzie dostępna na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch 2.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!