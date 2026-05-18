Zaloguj się lub Zarejestruj

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight ocenione. Czy to najlepsza gra LEGO w historii?

Mikołaj Ciesielski
2026/05/18 17:15
0
0

W sieci dostępne są już recenzje nowej produkcji studia TT Games.

Już ponad tydzień temu mieliśmy okazję zobaczyć premierowy zwiastun LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight. Zgodnie z zapowiedziami wspomniany tytułł zadebiutuje na rynku w tym tygodniu, ale dziś również jest bardzo ważny dzień. W sieci pojawiły się bowiem recenzje nowej produkcji studia TT Games skierowanej do fanów Mrocznego Rycerza.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

Recenzje LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight już w sieci

W chwili pisania wiadomości LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight może pochwalić się średnią ocen na poziomie 84 punktów (na podstawie 47 opinii) w serwisie Metacritic. Wspomniany wynik dotyczy wersji na PlayStation 5. Najnowsza produkcja TT Games chwalona jest przede wszystkim za kompletne przedstawienie historii Batmana i masę nawiązań dla fanów Mrocznego Rycerza, system walki oraz satysfakcjonującą eksplorację Gotham.

Recenzenci zwracają jednak uwagę na błędy techniczne, w tym problemy z płynnością, które dają się we znaki szczególnie w trybie kooperacji. Obawy o optymalizację gry pojawiły się już jakiś czas temu, gdy twórcy LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight opublikowali wymagania sprzętowe.

GramTV przedstawia:

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight – wybrane oceny:

  • GAMINGbible – 10/10
  • Screen Rant – 10/10
  • Multiplayer First – 9.5/10
  • Life is Xbox – 9.5/10
  • GamingBolt – 9/10
  • DualShockers – 9/10
  • WellPlayed – 9/10
  • Xbox Achievements – 8.5/10
  • PC Gamer – 8.3/10
  • Eurogamer – 8/10
  • Destructoid – 8/10
  • The Gamer – 8/10
  • IGN – 8/10
  • VGC – 8/10
  • Push Square – 8/10

Na koniec przypomnijmy, że LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight zadebiutuje na rynku już 22 maja 2026 roku, a więc w najbliższy piątek. Zgodnie z zapowiedziami gra będzie dostępna na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch 2.

Źródło:https://www.metacritic.com/game/lego-batman-legacy-of-the-dark-knight/critic-reviews/

Tagi:

News
oceny
recenzje
TT Games
Batman
LEGO
komiks
TPP
DC Comics
opinie
DC
superbohaterowie
przegląd ocen
przygodowa gra akcji
LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
LEGO Batman: Dziedzictwo Mrocznego Rycerza
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112