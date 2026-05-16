W Exodus nie zabraknie eksploracji tajemniczych miejsc. Niestabilne ruiny na nowym zwiastunie

Jakiś czas temu mieliśmy okazję zobaczyć kolejny gameplay trailer Exodus prezentujący m.in. walkę z przeciwnikami. W tym tygodniu natomiast w sieci pojawił się następny materiał promocyjny nadchodzącego RPG w klimatach science fiction. Tym razem deweloperzy ze studia Archetype Entertainment skupili się na eksploracji.

Nowy zwiastun Exodus prezentuje eksplorację tajemniczych ruin

Najnowszy teaser Exodus przenosi nas do lokacji o nazwie „Guarding Maze”, czyli zawalonej podziemnej bazy Celestials. Udostępniony przez Archetype Entertainment materiał wideo pokazuje, jak główny bohater gry wraz ze swoimi towarzyszami przemierza niestabilne ruiny. Zwiastun pozwala również zobaczyć jedną z umiejętności rękawicy głównego bohatera, która pozwala m.in. na odbudowywanie zniszczonych elementów otoczenia.