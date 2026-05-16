W Exodus nie zabraknie eksploracji tajemniczych miejsc. Niestabilne ruiny na nowym zwiastunie

Mikołaj Ciesielski
2026/05/16 14:00
Archetype Entertainment nie daje zapomnieć graczom o nadchodzącym RPG w klimatach science fiction.

Jakiś czas temu mieliśmy okazję zobaczyć kolejny gameplay trailer Exodus prezentujący m.in. walkę z przeciwnikami. W tym tygodniu natomiast w sieci pojawił się następny materiał promocyjny nadchodzącego RPG w klimatach science fiction. Tym razem deweloperzy ze studia Archetype Entertainment skupili się na eksploracji.

Nowy zwiastun Exodus prezentuje eksplorację tajemniczych ruin

Najnowszy teaser Exodus przenosi nas do lokacji o nazwie „Guarding Maze”, czyli zawalonej podziemnej bazy Celestials. Udostępniony przez Archetype Entertainment materiał wideo pokazuje, jak główny bohater gry wraz ze swoimi towarzyszami przemierza niestabilne ruiny. Zwiastun pozwala również zobaczyć jedną z umiejętności rękawicy głównego bohatera, która pozwala m.in. na odbudowywanie zniszczonych elementów otoczenia.

Wciel się w rolę byłego złomiarza imieniem Jun Aslan i zostań Obieżyświatem — kosmicznym renegatem odkrywającym starożytne sekrety. Ruszaj na kosmiczne misje, aby odkryć pozostałości po Celestialach, które mogą kryć klucz do przetrwania ludzkości. Powróć do odmienionego świata, w którym dylatacja czasu sprawi, że twoje wybory skierują ludzkość na nowe tory – czytamy w opisie gry na Steam.

Na koniec warto przypomnieć, że Exodus powstaje z myślą o komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Deweloperzy ze studia Archetype Entertainment zapowiadają, że gra zadebiutuje na wymienionych platformach na początku 2027 roku. Dokładna data premiery nie jest jednak jeszcze znana.

Źródło:https://gamingbolt.com/exodus-gameplay-snippet-teases-the-guarding-maze-and-more

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

