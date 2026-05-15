Batman 2 w końcu odkrywa karty. Reżyser potwierdził aż pięć nowych postaci

Wygląda na to, że sequel mocno zainspiruje się jednym z najlepszych komiksów o Mrocznym Rycerzu.

Zdjęcia do Batman 2 oficjalnie ruszyły. Co ciekawe, reżyser Matt Reeves postanowił samodzielnie podgrzać atmosferę wokół filmu. Twórca zaczął publikować w mediach społecznościowych pierwsze materiały z planu, przy okazji potwierdzając kilka nowych postaci, które pojawią się w sequelu. I wygląda na to, że film mocno zbliży się klimatem do kultowego komiksu The Long Halloween. Batman 2 – potwierdzono pięć nowym postaci Największą uwagę przyciąga oczywiście Sebastian Stan, który wcieli się w Harveya Denta — przyszłego Two-Face’a. Reeves pokazał krótkie ujęcie bohatera i od razu wywołał lawinę spekulacji dotyczących jego przemiany w jednego z najważniejszych przeciwników Batmana.

Jeszcze ciekawiej robi się przy Scarlett Johansson. Aktorka ma zagrać Gildę Dent, czyli żonę Harveya. Fani komiksów doskonale wiedzą, że to bardzo ważna postać w historii upadku Denta i jednym z kluczowych elementów komiksu The Long Halloween. To jednak dopiero początek. Do obsady dołączył również Charles Dance, znany między innymi z Gry o tron. Zagra Christophera Denta — ojca Harveya. W komiksach była to bardzo mroczna postać: agresywny alkoholik, który psychicznie i fizycznie znęcał się nad synem.

I właśnie tutaj pojawiają się pierwsze teorie fanów. Wielu widzów uważa, że Reeves może szykować w tle historię związaną z Trybunałem Sów — tajną organizacją kontrolującą Gotham od pokoleń. Zarówno rodzina Wayne'ów, jak i Dentów mogłaby zostać pokazana jako część elit miasta. Reeves ujawnił też udział Sebastiana Kocha. Na razie nie wiadomo, kogo dokładnie zagra, ale internauci podejrzewają, że może chodzić o nową wersję detektywa Harveya Bullocka. Piątym nowym nazwiskiem jest Brian Tyree Henry, którego część fanów widzi w roli Luciusa Foxa — technologicznego geniusza współpracującego z Bruce'em Wayne'em. Oprócz nowych postaci do swoich ról powracają Robert Pattinson jako Batman, Jeffrey Wright jako Jim Gordon, Andy Serkis jako Alfred, oraz Colin Farrell jako Pingwin. Według plotek ponownie ma pojawić się także Barry Keoghan w roli Jokera. Niedawno pisaliśmy także o innej teorii krążącej po sieci, związanej z kultowym przeciwnikiem Batmana.

