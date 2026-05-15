Batman 2 w końcu odkrywa karty. Reżyser potwierdził aż pięć nowych postaci

Wygląda na to, że sequel mocno zainspiruje się jednym z najlepszych komiksów o Mrocznym Rycerzu.
Zdjęcia do Batman 2 oficjalnie ruszyły. Co ciekawe, reżyser Matt Reeves postanowił samodzielnie podgrzać atmosferę wokół filmu. Twórca zaczął publikować w mediach społecznościowych pierwsze materiały z planu, przy okazji potwierdzając kilka nowych postaci, które pojawią się w sequelu. I wygląda na to, że film mocno zbliży się klimatem do kultowego komiksu The Long Halloween.
Batman 2 – potwierdzono pięć nowym postaci
Największą uwagę przyciąga oczywiście Sebastian Stan, który wcieli się w Harveya Denta — przyszłego Two-Face’a. Reeves pokazał krótkie ujęcie bohatera i od razu wywołał lawinę spekulacji dotyczących jego przemiany w jednego z najważniejszych przeciwników Batmana.
Jeszcze ciekawiej robi się przy Scarlett Johansson. Aktorka ma zagrać Gildę Dent, czyli żonę Harveya. Fani komiksów doskonale wiedzą, że to bardzo ważna postać w historii upadku Denta i jednym z kluczowych elementów komiksu The Long Halloween. To jednak dopiero początek.
Do obsady dołączył również Charles Dance, znany między innymi z Gry o tron. Zagra Christophera Denta — ojca Harveya. W komiksach była to bardzo mroczna postać: agresywny alkoholik, który psychicznie i fizycznie znęcał się nad synem.
I właśnie tutaj pojawiają się pierwsze teorie fanów. Wielu widzów uważa, że Reeves może szykować w tle historię związaną z Trybunałem Sów — tajną organizacją kontrolującą Gotham od pokoleń. Zarówno rodzina Wayne’ów, jak i Dentów mogłaby zostać pokazana jako część elit miasta.
Reeves ujawnił też udział Sebastiana Kocha. Na razie nie wiadomo, kogo dokładnie zagra, ale internauci podejrzewają, że może chodzić o nową wersję detektywa Harveya Bullocka. Piątym nowym nazwiskiem jest Brian Tyree Henry, którego część fanów widzi w roli Luciusa Foxa — technologicznego geniusza współpracującego z Bruce’em Wayne’em.
