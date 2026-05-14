Metal Gear Solid 2 skrywało tajemnicę przez 15 lat. Modder odnalazł ukryty tryb

Fani Metal Gear Solid 2 odkryli coś, czego nikt wcześniej się nie spodziewał.
Modder Afevis Solmunko, znany przede wszystkim z projektu MGSHDFix, przypadkowo odnalazł w Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty ukryty tryb kamery TPP. Odkrycie dotyczy wersji znajdującej się w Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 i szybko wywołało ogromne zainteresowanie wśród fanów serii.
Metal Gear Solid 2 – pozostałość po Bluepoint Games?
Nowy mod pozwala grać praktycznie z pełnoprawną kamerą zza pleców bohatera, oferując znacznie większą swobodę obserwowania otoczenia i eksploracji poziomów. Co najciekawsze, funkcja nie została stworzona od zera przez społeczność — kod miał znajdować się w grze od 2011 roku. Według Solmunko wszystkie elementy związane z ukrytą kamerą są oznaczone skrótem „BP”, co ma sugerować powiązanie z Bluepoint Games. Studio odpowiadało za Metal Gear Solid HD Collection i najprawdopodobniej eksperymentowało z widokiem TPP podczas prac nad remasterem.
Wczytywanie ramki mediów.
Ostatecznie funkcja nigdy nie została oficjalnie udostępniona graczom, ale fragmenty kodu najwyraźniej pozostały w plikach gry przez ponad dekadę. Dopiero teraz społeczność odkryła, że można je aktywować. Dla wielu fanów serii to spora ciekawostka, ponieważ klasyczne odsłony Metal Gear Solid były projektowane głównie z myślą o stałych ujęciach kamery i widoku z góry. Możliwość przechodzenia misji w bardziej nowoczesnym stylu całkowicie zmienia odbiór rozgrywki.
Wczytywanie ramki mediów.
GramTV przedstawia:
Odkrycie pojawiło się w idealnym momencie, bo gracze czekają obecnie na premierę drugiego pakietu Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2, który ma zadebiutować jeszcze w sierpniu.
Społeczność szybko zaczęła publikować nagrania pokazujące działanie kamery TPP w praktyce. Wielu graczy przyznaje, że taki sposób zabawy sprawia, iż kultowe misje z Sons of Liberty przypominają współczesne gry akcji skradankowej.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!