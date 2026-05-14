Metal Gear Solid 2 skrywało tajemnicę przez 15 lat. Modder odnalazł ukryty tryb

Modder Afevis Solmunko, znany przede wszystkim z projektu MGSHDFix, przypadkowo odnalazł w Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty ukryty tryb kamery TPP. Odkrycie dotyczy wersji znajdującej się w Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 i szybko wywołało ogromne zainteresowanie wśród fanów serii.

Metal Gear Solid 2 – pozostałość po Bluepoint Games?

Nowy mod pozwala grać praktycznie z pełnoprawną kamerą zza pleców bohatera, oferując znacznie większą swobodę obserwowania otoczenia i eksploracji poziomów. Co najciekawsze, funkcja nie została stworzona od zera przez społeczność — kod miał znajdować się w grze od 2011 roku. Według Solmunko wszystkie elementy związane z ukrytą kamerą są oznaczone skrótem „BP”, co ma sugerować powiązanie z Bluepoint Games. Studio odpowiadało za Metal Gear Solid HD Collection i najprawdopodobniej eksperymentowało z widokiem TPP podczas prac nad remasterem.

Wczytywanie ramki mediów.