Metal Gear Solid 2 skrywało tajemnicę przez 15 lat. Modder odnalazł ukryty tryb

Mikołaj Berlik
2026/05/14 14:00
Fani Metal Gear Solid 2 odkryli coś, czego nikt wcześniej się nie spodziewał.

Modder Afevis Solmunko, znany przede wszystkim z projektu MGSHDFix, przypadkowo odnalazł w Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty ukryty tryb kamery TPP. Odkrycie dotyczy wersji znajdującej się w Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 i szybko wywołało ogromne zainteresowanie wśród fanów serii.

Metal Gear Solid 2 – pozostałość po Bluepoint Games?

Nowy mod pozwala grać praktycznie z pełnoprawną kamerą zza pleców bohatera, oferując znacznie większą swobodę obserwowania otoczenia i eksploracji poziomów. Co najciekawsze, funkcja nie została stworzona od zera przez społeczność — kod miał znajdować się w grze od 2011 roku. Według Solmunko wszystkie elementy związane z ukrytą kamerą są oznaczone skrótem „BP”, co ma sugerować powiązanie z Bluepoint Games. Studio odpowiadało za Metal Gear Solid HD Collection i najprawdopodobniej eksperymentowało z widokiem TPP podczas prac nad remasterem.

Ostatecznie funkcja nigdy nie została oficjalnie udostępniona graczom, ale fragmenty kodu najwyraźniej pozostały w plikach gry przez ponad dekadę. Dopiero teraz społeczność odkryła, że można je aktywować. Dla wielu fanów serii to spora ciekawostka, ponieważ klasyczne odsłony Metal Gear Solid były projektowane głównie z myślą o stałych ujęciach kamery i widoku z góry. Możliwość przechodzenia misji w bardziej nowoczesnym stylu całkowicie zmienia odbiór rozgrywki.

Odkrycie pojawiło się w idealnym momencie, bo gracze czekają obecnie na premierę drugiego pakietu Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2, który ma zadebiutować jeszcze w sierpniu.

Społeczność szybko zaczęła publikować nagrania pokazujące działanie kamery TPP w praktyce. Wielu graczy przyznaje, że taki sposób zabawy sprawia, iż kultowe misje z Sons of Liberty przypominają współczesne gry akcji skradankowej.

Źródło:https://gamingbolt.com/metal-gear-solid-2-mod-uncovers-third-person-mode-thats-apparently-been-hidden-since-2011

