Legion Samobójców zmierza do LEGO Batman? Wyciek na temat dodatku

Maciej Petryszyn
2026/05/25 19:45
Premiera LEGO Batman: Dziedzictwo Mrocznego Rycerza już za nami. I według wielu jest to jedna z najlepszych gier LEGO kiedykolwiek.

Z pewnością gracze nie mieli jeszcze czasu, by zapoznać się ze wszystkim, co przygotowali deweloperzy z TT Games. A tymczasem już pojawia się temat nowej zawartości...

LEGO Batman: Dziedzictwo Mrocznego Rycerza
Legion Samobójców z LEGO Batman?

Na razie temat ten jest jednak obecny wyłącznie w doniesieniach medialnych. Wszystko przez wyciek, którego autorem jest X0X_LEAK. Według wspomnianego leakera deweloperzy odpowiedzialni za LEGO Batman: Dziedzictwo Mrocznego Rycerza szykują dla nas prawdziwy wysyp nowych postaci. Tym razem postaci z drugiej strony barykady, bo według wspomnianego źródła do gry trafić mają złoczyńcy zgrupowani w ramach tzw. Task Force X. Innymi słowy, produkcja TT Games miałaby rzekomo w przyszłości wzbogacić się o niemilców ze słynnego Legionu Samobójcow.

Wśród nich znalazłoby się też kilku ikonicznych dla uniwersum Batmana złoczyńców. Są to na ten przykład Deathstroke, Deadshot czy też. Killer Croc. Ci wraz z 12 innymi postaciami mają podobno trafić do LEGO Batman już jesienią przy okazji premiery dodatku wprowadzającego Kolekcję Rozróby. I ma to sens, bo przecież wspomniany dodatek skupiać się będzie na dwójce innych przestępców, czyli Jokerze i Harley Quinn. W ramach nowej misji fabularnej będziemy musieli uciec z Azylu Arkham, co może tłumaczyć tak duże nagromadzenie przeciwników Batmana w jednym miejscu.

LEGO Batman: Dziedzictwo Mrocznego Rycerza trafiło na rynek 22 maja i pochwalić się może naprawdę wysokimi ocenami. Przełożyło się to zresztą też na głośny odzew na Steamie. Nie przeszkodziły w tym nawet kontrowersje wywołane najpierw przez wymagania sprzętowe, a potem również przez ciche dołożenie DRM-u Denuvo.

Źródło:https://wccftech.com/lego-batman-legacy-of-the-dark-knight-dlc-villains-leak/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

