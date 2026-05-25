Legion Samobójców zmierza do LEGO Batman? Wyciek na temat dodatku

Premiera LEGO Batman: Dziedzictwo Mrocznego Rycerza już za nami. I według wielu jest to jedna z najlepszych gier LEGO kiedykolwiek.

Z pewnością gracze nie mieli jeszcze czasu, by zapoznać się ze wszystkim, co przygotowali deweloperzy z TT Games. A tymczasem już pojawia się temat nowej zawartości...

Legion Samobójców z LEGO Batman?

Na razie temat ten jest jednak obecny wyłącznie w doniesieniach medialnych. Wszystko przez wyciek, którego autorem jest X0X_LEAK. Według wspomnianego leakera deweloperzy odpowiedzialni za LEGO Batman: Dziedzictwo Mrocznego Rycerza szykują dla nas prawdziwy wysyp nowych postaci. Tym razem postaci z drugiej strony barykady, bo według wspomnianego źródła do gry trafić mają złoczyńcy zgrupowani w ramach tzw. Task Force X. Innymi słowy, produkcja TT Games miałaby rzekomo w przyszłości wzbogacić się o niemilców ze słynnego Legionu Samobójcow.