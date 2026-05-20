Wreckfest 2 otrzymuje sporo nowości. Nowe samochody, tory i widowiskowe ragdolle kierowców

Wreckfest 2 otrzymało siódmą dużą aktualizację w ramach programu Early Access.

Wreckfest 2 otrzymało nową aktualizację, która dodała kilka ciekawych nowości. Studio Bugbear Entertainment wprowadziło do gry między innymi nowe samochody, rozbudowane opcje tuningu, dodatkową lokację z trzema trasami oraz widowiskowe ragdollowe animacje kierowców. Wreckfest 2 z kolejnymi nowościami Największą atrakcją aktualizacji dla wielu graczy jest właśnie implementacja bardziej zaawansowanej fizyki ragdoll. Po potężnych kraksach kierowcy mogą teraz dosłownie wylatywać z pojazdów, co natychmiast przywołało skojarzenia z kultową serią FlatOut, również stworzoną przez Bugbear Entertainment. W grach z serii FlatOut gracze wykonywali różne minigry polegające na wyrzucaniu kierowców przez przednią szybę samochodu, między innymi w wariacjach na temat kręgli czy darta. Choć uproszczone elementy ragdoll były obecne także w pierwszym Wreckfest, nowa aktualizacja sugeruje, że mechanika może odegrać znacznie większą rolę w sequelu.

Na ten moment efektowne wystrzeliwanie kierowców przypisano jednak wyłącznie jednemu z nowych pojazdów, a konkretnie modelowi Crusader. A właściwie jego połowie... Samochód został bowiem przecięty na pół i wykorzystuje jedynie przednią część nadwozia, w której znajdują się silnik oraz układ napędowy. Aktualizacja dodaje łącznie trzy nowe pojazdy, choć twórcy żartobliwie określają tę liczbę jako 2,5 auta. Oprócz pół-Crusadera gracze otrzymali również przypominającego Saaba 900 przednionapędowego Valkena oraz kombi inspirowane modelem Mercedes-Benz E-Class z początku lat 2000. Do gry trafiła także nowa lokacja Mora Raceway. Obiekt oferuje trzy warianty tras: asfaltowy owal, dirtowy tor sprintowy oraz klasyczny asfaltowy układ wyścigowy. Jedną z najczęściej wyczekiwanych nowości jest rozbudowany tuning samochodów. Od startu Early Access gracze prosili o możliwość bardziej szczegółowego dostosowywania ustawień pojazdów i teraz wreszcie została ona dodana. Aktualizacja pozwala modyfikować ustawienia hamulców, dyferencjału oraz zawieszenia. Co więcej, gracze mogą zapisywać własne konfiguracje i korzystać z nich ponownie w przyszłości.

Twórcy poinformowali również o wdrożeniu systemu określanego jako “extended position-based dynamics”. Według studia ta technologia znacząco poprawia wygląd deformacji samochodów i pozwala tworzyć bardziej realistyczne efekty pogiętej blachy po zderzeniach. Patch dodaje także nowy tryb zabawy nazwany Suicide Racing. Na razie jest on dostępny wyłącznie na owalnym układzie Mora Raceway i sprowadza się do jednego celu, a mianowicie rozpędzania samochodów i pędzenia prosto na przeciwników. Twórcy sami przyznają, że idea trybu jest równie prosta, co absurdalnie widowiskowa. Zobaczcie zwiastun nowej aktualizacji: