Znamy już szczegóły i cenę DLC do F1 25 z sezonem 2026. Premiera będzie szybciej niż myślicie

F1 25 otrzyma duże rozszerzenie zatytułowane 2026 Season Pack, które zastąpi tradycyjną coroczną odsłonę serii.

Nowe rozszerzenie wprowadzi kompletną aktualizację sezonu 2026 Formuły 1, obejmującą nowe przepisy techniczne, odświeżone bolidy, nowych kierowców, zespoły oraz zupełnie nowy tor Madring zlokalizowany w Madrycie. Twórcy podkreślają, że zmiany mają odzwierciedlać prawdziwą rewolucję regulaminową w Formule 1. Samochody dostępne w dodatku będą lżejsze, mniejsze i bardziej responsywne podczas prowadzenia. Pojawi się także aktywna aerodynamika pozwalająca regulować przednie i tylne skrzydło w celu balansowania między prędkością, a przyczepnością. Poznaliśmy szczegóły i cenę DLC do F1 25 Nowe jednostki napędowe mają bazować na niemal równym podziale mocy między silnikiem elektrycznym i spalinowym. W praktyce oznacza to większy nacisk na zarządzanie energią podczas wyścigu. Kierowcy będą musieli decydować, kiedy wykorzystać pełną moc, a kiedy oszczędzać energię i ładować baterie. Mechanika zostanie odwzorowana w nowym trybie Overtake Mode. System zaoferuje potężny zastrzyk mocy sięgający niemal 500 koni mechanicznych, jednak jego skuteczne wykorzystanie będzie wymagało odpowiedniego wyczucia czasu i strategii.

Warto jednak zaznaczyć, że nie wszystkie nowe samochody będą dostępne już w dniu premiery dodatku. Część modeli zostanie dodana później w ramach aktualizacji po premierze. Jedną z największych nowości będzie tor Madring, czyli pierwszy całkowicie nowy obiekt w serii od sezonu 2026. Hybrydowy uliczny tor zlokalizowany w Madryt będzie dostępny w grze jeszcze przed swoim rzeczywistym debiutem podczas Grand Prix Hiszpanii we wrześniu. Nitka toru ma długość 5,4 kilometra i łączy szybkie sekcje z bardziej technicznymi zakrętami. Rozszerzenie wprowadzi również dwa nowe zespoły. Valtteri Bottas oraz Sergio Perez będą reprezentować nową ekipę Cadillac, natomiast Gabriel Bortoleto i Nico Hulkenberg pojadą dla Audi, które zastąpi Saubera. Dodatek uwzględni także inne zmiany kadrowe w stawce. Arvid Lindblad dołączy do Liama Lawsona w zespole Racing Bulls, natomiast Isack Hadjar zostanie nowym partnerem Maxa Verstappen w Red Bull Racing.

Starszy dyrektor kreatywny Codemasters, Lee Mather, określił 2026 Season Pack jako początek “nowej ery Formuły 1”. Jak podkreślił, ogromne zmiany regulaminowe oraz nowe zespoły i rywalizacje sprawią, że gracze otrzymają największą ewolucję serii od ponad dekady. Co szczególnie istotne, jest to pierwszy raz od 2009 roku, gdy Codemasters nie wyda pełnoprawnej corocznej odsłony serii F1. Twórcy zapowiedzieli jednocześnie, że w 2027 roku marka powróci z całkowicie przemyślaną na nowo częścią. Nowa gra ma zaoferować odświeżone doświadczenie, które będzie wyraźnie różnić się pod względem rozgrywki, oprawy i dostępnych opcji zabawy. Studio Codemasters potwierdziło, że dodatek zadebiutuje już 3 czerwca. DLC 2026 Season Pack będzie kosztowało 29,99 euro na konsolach oraz 24,99 euro na PC. Dla nowych graczy przygotowano również specjalne wydanie F1 25: 2026 Season Edition zawierające podstawową wersję gry oraz rozszerzenie. Pakiet wyceniono na 59,99 euro na konsolach.