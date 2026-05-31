Legenda Valve komentuje koniec Destiny 2. "Nie sądzę, by Sony się tym przejmowało”

Bungie poinformowało bowiem, iż wraz z początkiem czerwca kończy wsparcie swojego hitu. Wielu graczy nie może się z tym jednak pogodzić.

Legenda Valve o Destiny 2, Bungie i Sony

Tak więc 9 czerwca Destiny 2 otrzyma ostatnią w swojej historii dużą aktualizację. Potem wsparcie gry zostanie zakończone, a deweloperzy… Cóż, tu sprawa nie jest do końca jasna. Pojawiły się nawet plotki, że w następstwie porzucenia Destiny 2 i braku prac nad kontynuacją w Bungie może dojść do masowych zwolnień. Do tego budzącego emocje wydarzenia odniósł się teraz Chet Faliszek, czyli żywa legenda Valve. Scenarzysta takich gier jak Portal i Left 4 Dead przyznał, iż smuci go wspomniany rozwój wypadków. Jednocześnie wyraził on przekonanie, że problemy w Bungie nie do końca obchodzą Sony.