DC właśnie zabiło Batmana (ale nie ma to większego znaczenia)

W najnowszym zeszycie serii Batman wydawnictwo DC Comics uśmierciło Batmana. Mroczny Rycerz został przebity przez Husha podczas finału historii H2SH, czyli kontynuacji kultowego komiksu sprzed lat. To teoretycznie wielkie wydarzenie, bo Batman bardzo rzadko ginie nawet jak na standardy komiksów superbohaterskich. Problem polega jednak na tym, że wielu fanów już teraz uważa tę śmierć za kompletnie pozbawioną znaczenia. Co było raczej do przewidzenia. Na kontrowersyjny zeszyt zwraca uwagę ComicBook.com.

Jeszcze pod koniec tego samego zeszytu Bruce Wayne zostaje bowiem przywrócony do życia dzięki tzw. Lazarus Pit - źródłu używanemu między innymi przez Ra’s al Ghula. Co więcej, wszystko wskazuje na to, że historia może nigdy nie doczekać się prawdziwego zakończenia. Dlaczego? Według komentatorów głównym problemem jest fatalne przyjęcie całego H2SH. Seria była krytykowana za chaotyczną fabułę, przesadzone zwroty akcji i powtarzanie największych klisz współczesnych komiksów o Batmanie. W sieci nie brakuje opinii, że to jedna z najsłabiej ocenianych historii z Mrocznym Rycerzem od lat.