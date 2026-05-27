Days of Play w PlayStation Store. Hity PS4 i PS5 nawet -95%

W PlayStation Store wystartowała wyprzedaż Days of Play, obejmująca ogromną liczbę gier i dodatków na PS4 oraz PS5. W ramach akcji przeceniono ponad 5600 produktów, a rabaty sięgają nawet 95%, co czyni ją jedną z największych promocji w cyfrowym sklepie Sony w tym roku.
Days of Play – nowe promocje
Poniżej znajdziecie listę ofert z Days of Play, które są najbardziej warte uwagi.
- DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH – 210,18 zł (-38%)
- CONTROL Ultimate Edition – 16,90 zł (-90%)
- Mount & Blade II: Bannerlord – 54,75 zł (-75%)
- TEKKEN 8 – 84,50 zł (-50%)
- Resident Evil 4 – 42,25 zł (-75%)
- Resident Evil 3 – 33,80 zł (-80%)
- Like a Dragon: Infinite Wealth – 74,75 zł (-75%)
- Monster Hunter Wilds – 125,43 zł (-63%)
- Persona 5 Royal – 64,75 zł (-75%)
- Spyro Reignited Trilogy – 42,25 zł (-75%)
- Neon White – 43,60 zł (-60%)
- Against the Storm – 49,50 zł (-50%)
