To koniec Destiny 2. Bungie zapowiada ostatnią aktualizację z zawartością

Po niemal dziewięciu latach od premiery studio oficjalnie kończy aktywny rozwój popularnego looter shootera.
Bungie potwierdziło, że Destiny 2 otrzyma ostatnią dużą aktualizację zawartości już 9 czerwca. Deweloper opublikował specjalne oświadczenie, w którym podziękował społeczności za wspólne lata spędzone w uniwersum Destiny.
Destiny 2 – aktywny rozwój gry dobiega końca
Studio przyznało, że po premierze dodatku Destiny 2: The Final Shape nadszedł moment, aby zakończyć rozwijanie gry i pozwolić uniwersum „żyć poza Destiny 2”. Produkcja pozostanie dostępna dla graczy, podobnie jak pierwsze Destiny, jednak Bungie nie planuje już znaczących nowych dodatków ani dużych aktualizacji.
W opublikowanym komunikacie deweloperzy podkreślili, że są wdzięczni za niemal 12 lat wspólnej historii marki Destiny. Studio wspomniało o najważniejszych momentach serii – od Cosmodrome po Pale Heart – oraz o społeczności, która przez lata budowała popularność gry.
Decyzja nie jest całkowitym zaskoczeniem. Choć Destiny 2: The Final Shape zostało bardzo dobrze ocenione przez krytyków i domknęło sagę Light and Darkness, według wcześniejszych doniesień dodatek sprzedał się słabiej niż kontrowersyjne Destiny 2: Lightfall. W ostatnich miesiącach Bungie zmagało się także z restrukturyzacją, zwolnieniami oraz krytyką nowego modelu rozwoju gry.
Jesteśmy dumni z gry „Destiny 2”, miejsc, do których nas zaprowadziła, oraz spuścizny, jaką pozostawiła. To dzięki wam wszystkim nasz wszechświat jest tak rozległy – zbudowany na latach wspólnych opowieści, przygód i zwycięstw. Od Kosmodromu, przez Bladą Sercę, aż po Bezprawne Pogranicze – stworzyliśmy z wami wspomnienia na całe życie i nawiązaliśmy przyjaźnie.
Studio potwierdziło jednocześnie, że rozpoczyna nowy etap działalności i pracuje nad kolejnymi projektami. Bungie mówi o „inkubowaniu nowych gier”, choć na razie nie ujawniono szczegółów. Część graczy spekuluje, że firma może już przygotowywać grunt pod Destiny 3, jednak deweloper nie potwierdził takich planów.
