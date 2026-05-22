To koniec Destiny 2. Bungie zapowiada ostatnią aktualizację z zawartością

Bungie potwierdziło, że Destiny 2 otrzyma ostatnią dużą aktualizację zawartości już 9 czerwca. Deweloper opublikował specjalne oświadczenie, w którym podziękował społeczności za wspólne lata spędzone w uniwersum Destiny.

Destiny 2 – aktywny rozwój gry dobiega końca

Studio przyznało, że po premierze dodatku Destiny 2: The Final Shape nadszedł moment, aby zakończyć rozwijanie gry i pozwolić uniwersum „żyć poza Destiny 2”. Produkcja pozostanie dostępna dla graczy, podobnie jak pierwsze Destiny, jednak Bungie nie planuje już znaczących nowych dodatków ani dużych aktualizacji.