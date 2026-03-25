Legenda Star Treka reaguje na anulowanie nowego serialu science fiction. Aktor mówi wprost o kulisach decyzji

Do sprawy odniósł się William Shatner, czyli odtwórca roli kapitana Kirka i jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy marki. Aktor przyznał, że choć nie oglądał serialu, śledził reakcje widzów i nie ukrywa, że decyzja o zakończeniu projektu jest dla niego rozczarowująca. W swoich wpisach Shatner podkreślił, że Star Trek zawsze funkcjonował na dwóch poziomach – jako fantastyczna opowieść science fiction oraz jako refleksja nad człowieczeństwem. Zwrócił uwagę, że od początku seria podejmowała ważne tematy społeczne i moralne, które nierzadko wywoływały kontrowersje . Jak zaznaczył, to właśnie ten aspekt uważa za najważniejszy i chciałby, by był on kontynuowany w przyszłości.

Anulowanie serialu Star Trek: Starfleet Academy wywołało spore poruszenie wśród fanów uniwersum. Produkcja zakończy się na drugim sezonie, mimo że ten został już ukończony jeszcze przed premierą pierwszego. Decyzja platformy Paramount oznacza, że historia nie doczeka się dalszej kontynuacji, czyli trzeciego sezonu. Do sprawy ustosunkowały się już gwiazdy produkcji . Teraz głos zabiera także legenda serii.

Aktor odniósł się również do obecnej debaty wokół serialu, która w dużej mierze dotyczy jego wydźwięku społecznego. Jego zdaniem podobne reakcje towarzyszyły Star Trekowi od samego początku i niewiele się w tej kwestii zmieniło. Wspomniał przy tym o dawnych kontrowersjach, które dziś wydają się już oczywiste z perspektywy czasu. Warto przypomnieć, że oryginalna wizja twórcy serii, Gene Roddenberry, zakładała przedstawienie bardziej rozwiniętej i tolerancyjnej przyszłości ludzkości. Star Trek od zawsze pełnił więc rolę nie tylko rozrywki, ale także komentarza społecznego, często wyprzedzającego swoje czasy.

Sam serial Starfleet Academy od początku wzbudzał mieszane reakcje. Część widzów krytykowała jego kierunek narracyjny i sposób przedstawienia tematów społecznych, podczas gdy inni bronili go jako naturalnej kontynuacji idei obecnych w uniwersum od dekad. Anulowanie produkcji nie kończy jednak dyskusji wokół marki. Wypowiedź Shatnera pokazuje, że Star Trek wciąż pozostaje czymś więcej niż tylko serią science fiction – to przestrzeń, w której od lat ścierają się różne wizje przyszłości i współczesności. Warto dodać, że swego czasu serialu broniła też inna legenda – Jonathan Frakes. Najwyraźniej, bezskutecznie.

Pełna treść komentarza Williama Shatnera: