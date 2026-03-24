„Trudno nie czuć rozgoryczenia”. Aktorzy reagują na skasowanie nowego Star Treka

Paramount oficjalnie skasował serial Star Trek: Akademia Gwiezdnej Floty. Aktorzy nie kryją swojego rozczarowania decyzją studia.

Platforma Paramount+ podjęła decyzję o zakończeniu serialu Star Trek: Akademia Gwiezdnej Floty na drugim sezonie. Produkcja, skierowana głównie do młodszej widowni, nie doczeka się kontynuacji mimo wcześniejszych planów rozwoju marki. Star Trek: Akademia Gwiezdnej Floty – aktorzy reagują na skasowanie serialu Finał pierwszego sezonu zadebiutował 12 marca, a zdjęcia do drugiej serii zakończyły się pod koniec lutego w Toronto. Choć twórcy przygotowali kolejne odcinki, produkcja nie zdobyła wystarczającej popularności. Według dostępnych danych serial nie przebił się do zestawień najchętniej oglądanych tytułów streamingowych, co miało kluczowy wpływ na decyzję o jego zakończeniu.

Na informacje o skasowaniu serii zareagowali aktorzy związani z projektem. Karim Diané, wcielający się w Jay-Dena Kraaga, pierwszego homoseksualnego Klingona w historii Star Treka, podzielił się swoimi odczuciami na Instagramie. Naprawdę trudno było mi to powiedzieć. Aktor podkreślił również swoje przywiązanie do produkcji oraz entuzjazm wobec nadchodzącego sezonu, który określił jako znacznie bardziej intensywny i rozwinięty względem pierwszej odsłony.

Swoje stanowisko przedstawił także Raoul Bhaneja, odtwórca roli kanclerza Kelreca: Trudno nie czuć lekkiego rozgoryczenia. Jednocześnie aktor zaznaczył, że praca nad drugim sezonem była dla niego świetnym doświadczeniem, a widzowie mogą spodziewać się interesującego rozwoju postaci i wydarzeń. Drugi sezon Star Treka: Akademii Gwiezdnej Floty znajduje się obecnie w fazie postprodukcji, a premiera planowana jest na początek 2027 roku. Twórcy sugerują, że historia może zakończyć się otwartym finałem, co w obliczu braku kontynuacji może pozostawić część wątków bez jednoznacznego domknięcia. Nie jest wykluczone, że platforma zdecyduje się na dodatkowe sceny, które pozwoliłyby zamknąć najważniejsze wątki. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku Star Trek: Discovery, które otrzymało możliwość dopracowania zakończenia po ogłoszeniu kasacji. Na ten moment nie ma jednak informacji, by podobne rozwiązanie zastosowano w przypadku Akademii Gwiezdnej Floty.

