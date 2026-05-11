Jeden z najambitniejszych seriali science fiction wróci o wiele szybciej. Fani nie będą musieli czekać na powrót hitu wielu lat

Tym razem przerwa między sezonami ma być o wiele krótsza.
Fani serialu Rozdzielenie mogą odetchnąć z ulgą. Adam Scott, wcielający się w Marka Scouta, zapowiedział, że na trzeci sezon nie trzeba będzie czekać tak długo, jak miało to miejsce w przypadku poprzedniej odsłony.
Rozdzielenie – na trzeci sezon nie będziemy musieli czekać trzech lat
Aktor pojawił się na czerwonym dywanie podczas gali BAFTA TV Awards, gdzie produkcja Apple TV była nominowana w kategorii najlepszego serialu międzynarodowego. W rozmowie z Deadline zdradził, że twórcy robią wszystko, aby nowe odcinki trafiły do widzów znacznie szybciej.
Zawsze staramy się skrócić czas pomiędzy kolejnymi sezonami, ale ważniejsze jest to, żeby serial był świetny, a nie po prostu powstał jak najszybciej.
Scott dodał, że plan na wydanie trzeciego sezonu jest jasny:
Zdecydowanie chcemy wypuścić trzeci sezon dużo szybciej niż poprzednio. Ostatnim razem czekaliśmy trzy lata, a to zdecydowanie za długo.
Aktor potwierdził również, że zdjęcia do trzeciego sezonu rozpoczną się już wkrótce. Nie zdradził jednak żadnych szczegółów dotyczących dalszych losów pracowników Lumon Industries.
Drugi sezon Rozdzielenia okazał się ogromnym sukcesem. Serial został najchętniej oglądaną produkcją w historii Apple TV w momencie premiery, a podczas Primetime Emmy Awards otrzymał aż 27 nominacji. Ostatecznie zdobył osiem statuetek, potwierdzając swoją pozycję jako jednej z najważniejszych współczesnych produkcji science fiction.
