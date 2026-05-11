Zaloguj się lub Zarejestruj

Jeden z najambitniejszych seriali science fiction wróci o wiele szybciej. Fani nie będą musieli czekać na powrót hitu wielu lat

Radosław Krajewski
2026/05/11 10:00
0
0

Tym razem przerwa między sezonami ma być o wiele krótsza.

Fani serialu Rozdzielenie mogą odetchnąć z ulgą. Adam Scott, wcielający się w Marka Scouta, zapowiedział, że na trzeci sezon nie trzeba będzie czekać tak długo, jak miało to miejsce w przypadku poprzedniej odsłony.

Rozdzielenie

Rozdzielenie – na trzeci sezon nie będziemy musieli czekać trzech lat

Aktor pojawił się na czerwonym dywanie podczas gali BAFTA TV Awards, gdzie produkcja Apple TV była nominowana w kategorii najlepszego serialu międzynarodowego. W rozmowie z Deadline zdradził, że twórcy robią wszystko, aby nowe odcinki trafiły do widzów znacznie szybciej.

Zawsze staramy się skrócić czas pomiędzy kolejnymi sezonami, ale ważniejsze jest to, żeby serial był świetny, a nie po prostu powstał jak najszybciej.

Scott dodał, że plan na wydanie trzeciego sezonu jest jasny:

Zdecydowanie chcemy wypuścić trzeci sezon dużo szybciej niż poprzednio. Ostatnim razem czekaliśmy trzy lata, a to zdecydowanie za długo.

Wczytywanie ramki mediów.

GramTV przedstawia:

Aktor potwierdził również, że zdjęcia do trzeciego sezonu rozpoczną się już wkrótce. Nie zdradził jednak żadnych szczegółów dotyczących dalszych losów pracowników Lumon Industries.

Według wcześniejszych informacji, Apple przejęło w lutym prawa do serialu od Fifth Season w transakcji wartej około 70 milionów dolarów. Wówczas informowano, że produkcja nowych odcinków ma ruszyć latem.

Drugi sezon Rozdzielenia okazał się ogromnym sukcesem. Serial został najchętniej oglądaną produkcją w historii Apple TV w momencie premiery, a podczas Primetime Emmy Awards otrzymał aż 27 nominacji. Ostatecznie zdobył osiem statuetek, potwierdzając swoją pozycję jako jednej z najważniejszych współczesnych produkcji science fiction.

Źródło:https://deadline.com/2026/05/adam-scott-severance-season-3-apple-tv-1236889554/

Tagi:

Popkultura
serial
Apple
science fiction
streaming
Apple TV
sci-fi
severance
rozdzielenie
Adam Scott
trzeci sezon
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112