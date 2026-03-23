Nowy Star Trek skasowany. Niechciana produkcja anulowana przez Paramount

Platforma Paramount+ zdecydowała o zakończeniu serialu Star Trek: Akademia Gwiezdnej Floty na drugim sezonie. Produkcja, która zadebiutowała w styczniu, nie doczeka się trzeciego sezonu, mimo że niedawno zakończono prace na planie jej kolejnej odsłony.
Star Trek: Akademia Gwiezdnej Floty – serial zakończy się po drugim sezonie
Akcja rozgrywa się w XXXII wieku po wydarzeniach z Star Trek: Discovery i skupia się na pierwszym roczniku kadetów w reaktywowanej Akademii Gwiezdnej Floty. Pierwszy sezon spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem krytyków, osiągając wysoki wynik w serwisie Rotten Tomatoes, wynoszący 87%. Nie przełożyło się to jednak na popularność wśród widzów. Produkcja nie zdołała przebić się do zestawienia najchętniej oglądanych tytułów według Nielsena, co najprawdopodobniej przesądziło o jej losie.
Przedstawiciele CBS Studios i Paramount+ podkreślają jednak, że są dumni z efektu końcowego i kierunku, w jakim rozwijano markę:
Jesteśmy niezwykle dumni z ambicji, pasji i kreatywności, które towarzyszyły powstaniu Star Trek: Akademia Gwiezdnej Floty. Serial wprowadził odważną nową grupę bohaterów, przywrócił znajome twarze i rozbudował uniwersum Star Trek w ekscytujący sposób. Dziękujemy Alexowi Kurtzmanowi, Nodze Landau, Gai Violo oraz całej obsadzie i ekipie, którzy przesuwali granice opowiadania historii w duchu wizji Gene’a Roddenberry’ego. Nie możemy się doczekać, aż widzowie zobaczą drugi i zarazem finałowy sezon oraz wspólnie z nami uczczą to, co udało się osiągnąć przy tej produkcji.
GramTV przedstawia:
Za sterami serialu stali Alex Kurtzman i Noga Landau, którzy również pożegnali projekt w specjalnym liście skierowanym do fanów i współpracowników:
Niezależnie od tego, czy pracujesz przy Star Trek, czy jesteś częścią fenomenu fandomu tej marki, jego sercem i sumieniem, radość płynie z odkrywania granic czasu, przestrzeni i ludzkich możliwości w służbie wizji przyszłości Gene’a Roddenberry’ego. Ta niezwykła wizja była napędzana niewyczerpanym optymizmem. Star Trek wierzy w to, co najlepsze w ludzkiej naturze. Ośmiela się wyobrazić społeczeństwo oparte na nieskończonej różnorodności i nieskończonych kombinacjach, wolne od wojen, nienawiści, ubóstwa, chorób i ucisku, poświęcone nauce i szacunkowi dla wszelkiego życia.
Choć Star Trek: Akademia Gwiezdnej Floty dobiega końca, popularna marka science fiction wciąż pozostaje ważnym elementem strategii Paramount. W planach są kolejne sezony Star Trek: Nieznane nowe światy, a także nowy film osadzony w tym uniwersum. Jednocześnie przyszłość telewizyjnej części franczyzy pozostaje niejasna, gdyż na ten moment nie ogłoszono żadnych nowych seriali, które znajdowałyby się już w produkcji.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!