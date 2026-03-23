Nowy Star Trek skasowany. Niechciana produkcja anulowana przez Paramount

Platforma Paramount+ zdecydowała o zakończeniu serialu Star Trek: Akademia Gwiezdnej Floty na drugim sezonie. Produkcja, która zadebiutowała w styczniu, nie doczeka się trzeciego sezonu, mimo że niedawno zakończono prace na planie jej kolejnej odsłony.

Akcja rozgrywa się w XXXII wieku po wydarzeniach z Star Trek: Discovery i skupia się na pierwszym roczniku kadetów w reaktywowanej Akademii Gwiezdnej Floty. Pierwszy sezon spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem krytyków, osiągając wysoki wynik w serwisie Rotten Tomatoes, wynoszący 87%. Nie przełożyło się to jednak na popularność wśród widzów. Produkcja nie zdołała przebić się do zestawienia najchętniej oglądanych tytułów według Nielsena, co najprawdopodobniej przesądziło o jej losie.