Legenda dla fanów science fiction i zarazem reżyser Star Trek: Akademia Gwiezdnej Floty nie rozumie krytyki najnowszej produkcji

Jonathan Frakes, czyli słynny komandor William Riker, broni serialu.
Trwa emisja serialu Serial Star Trek: Akademia Gwiezdnej Floty. To nowa produkcja słynnego uniwersum science fiction. Serial opowiada o grupie młodych kadetów, którzy rozpoczynają naukę w prestiżowej Akademii po ogromnym kryzysie, który niemal zniszczył całą Federację. Produkcja stawia na świeże spojrzenie, które jednak nie wszystkim przypadło do gustu.
Star Trek: Akademia Gwiezdnej Floty – reżyser broni produkcji
Mimo ambitnej koncepcji pierwszy sezon wzbudza kontrowersje i dzieli widzów. Choć krytycy chwalą serial (88% na Rotten Tomatoes), wśród widzów opinie są podzielone – średnia ocen wynosi zaledwie 51%. Obrońcą serii jest Jonathan Frakes, znany z roli komandora Williama Rikera w Star Trek: Następne Pokolenie. Frakes wyreżyserował przedostatni odcinek pierwszego sezonu i pożegnał sięze światem Star Trek. Twórca przyznaje, że nie rozumie krytyki wobec produkcji. Dla Den of Geek powiedział:
Co z tymi hejterami? Ten serial jest naprawdę dobry. Ma w sobie optymizm i pokazuje kierunek, w jakim zmierza Star Trek. Jest tu dużo dla fanów, którzy chcą zgłębiać kanon, ale też sporo niespodzianek.
Frakes, który ma doświadczenie w pracy jako reżyser nad Stacją kosmiczną i Voyager, dodaje, że negatywne komentarze ze strony fanów nie są nowością.
Kiedy prawie 40 lat temu startowało Następne pokolenie, też byliśmy krytykowani. To było jeszcze przed internetem. Dziś trollowanie w sieci jest bardziej widoczne, ale staram się tym nie przejmować.
Serial Star Trek: Akademia Gwiezdnej Floty jest w Polsce emitowany na SkyShowtime. Finał pierwszego sezonu, przygotowany przez Frakesa, zapowiada się emocjonująco i zostanie pokazany w kwietniu. Co ciekawe, CBS i Paramount już potwierdziły drugi sezon produkcji, co pokazuje, że pomimo kontrowersji musi mieć dobre wyniki oglądalności. Serial planowany jest na cztery sezony.