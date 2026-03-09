Legenda dla fanów science fiction i zarazem reżyser Star Trek: Akademia Gwiezdnej Floty nie rozumie krytyki najnowszej produkcji

Trwa emisja serialu Serial Star Trek: Akademia Gwiezdnej Floty. To nowa produkcja słynnego uniwersum science fiction. Serial opowiada o grupie młodych kadetów, którzy rozpoczynają naukę w prestiżowej Akademii po ogromnym kryzysie, który niemal zniszczył całą Federację. Produkcja stawia na świeże spojrzenie, które jednak nie wszystkim przypadło do gustu.

Star Trek: Akademia Gwiezdnej Floty – reżyser broni produkcji

Mimo ambitnej koncepcji pierwszy sezon wzbudza kontrowersje i dzieli widzów. Choć krytycy chwalą serial (88% na Rotten Tomatoes), wśród widzów opinie są podzielone – średnia ocen wynosi zaledwie 51%. Obrońcą serii jest Jonathan Frakes, znany z roli komandora Williama Rikera w Star Trek: Następne Pokolenie. Frakes wyreżyserował przedostatni odcinek pierwszego sezonu i pożegnał się ze światem Star Trek. Twórca przyznaje, że nie rozumie krytyki wobec produkcji. Dla Den of Geek powiedział: