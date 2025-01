Twórcy Baldur’s Gate 3 skupiają siły na kolejnym projekcie. Larian Studios zapowiada „medialną ciszę”

Larian Studios pracuje nad kolejnym projektem

Larian Studios oficjalnie zakończyło prace nad głównymi aktualizacjami do gry. Zespół zdecydował się pożegnać ze światem Faerun i skupić na swoim kolejnym projekcie. Ostatnia duża aktualizacja, patch 8, będzie testowana przez graczy w styczniu, a studio ogłosiło w oświadczeniu dla VideoGamer, że większość deweloperów pracuje już nad nową grą.

Swen i jego zespół… skupiają całą swoją uwagę na tworzeniu kolejnego tytułu. – przekazano portalowi VideoGamer.

Swen Vincke, CEO Larian Studios, w komentarzu do filmu dokumentującego historię studia pt. „From Bankruptcy to Baldur’s Gate 3”, zasugerował jednak, że „historia jeszcze się nie skończyła”. Studio zapowiedziało również „medialną ciszę” w najbliższej przyszłości, co oznacza, że na razie nie dowiemy się niczego konkretnego na temat ich kolejnego projektu. Zainteresowani będą musieli uzbroić się w cierpliwość i czekać na dalsze informacje od studia.