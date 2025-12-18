Zaloguj się lub Zarejestruj

Czy Divinity będzie niczym Baldur's Gate 4? Larian Studios rozwiewa wątpliwości

Jakub Piwoński
2025/12/18 08:30
Larian Studios doskonale zdaje sobie sprawę z ogromu oczekiwań, jakie spadło na studio po ogłoszeniu nowej gry.

Nie, nie chcemy tworzyć tej samej gry” – tak Larian Studios odpowiada na rosnące oczekiwania graczy, którzy już teraz porównują zapowiedziane Divinity do potencjalnego Baldur’s Gate 4. Po ogromnym sukcesie Baldur’s Gate 3 takie skojarzenia są niemal nieuniknione, ale twórcy jasno stawiają sprawę: nowa produkcja pójdzie własną drogą.

Divinity
Divinity

Divinity nie będzie Baldur's Gate 4, a czymś zupełnie nowym

Divinity zostało oficjalnie ujawnione podczas The Game Awards 2025, po miesiącach spekulacji podsycanych m.in. tajemniczym posągiem ustawionym na pustyni. Larian zapowiedziało, że będzie to największa gra w historii studia – deklaracja odważna, biorąc pod uwagę skalę BG3. Jednocześnie deweloperzy podkreślają, że rozmiar i ambicje nie oznaczają powielania sprawdzonych schematów.

W rozmowie z PC Gamerem szef studia Swen Vincke przyznał, że rozumie oczekiwania fanów, ale zaznaczył, że zespół nie zamierza tworzyć „tej samej gry jeszcze raz”. Choć Divinity pozostanie RPG-iem z walką turową, twórcy chcą zaproponować rozwiązania i pomysły, których nie było ani w Baldur’s Gate 3, ani w poprzednich produkcjach Larian. Nieprzypadkowo nowy tytuł jest samodzielną odsłoną serii, a nie Original Sin 3.

Scenarzysta Adam Smith dodaje, że zmiana formuły jest kluczowa także dla samych deweloperów. Praca nad czymś nowym pozwala zachować świeżość i pasję, bez których trudno stworzyć wyjątkowe RPG. Vincke idzie jeszcze dalej, twierdząc, że Divinity ma być „znacznie lepsze” od poprzedniej gry studia.

Na razie szczegóły rozgrywki pozostają tajemnicą, ale jedno jest pewne – Larian nie chce żyć w cieniu Baldur’s Gate 3. Teraz pozostaje pytanie, czy Divinity zdoła, podobnie jak BG3, wybić się ponad porównania i obronić własną tożsamość.

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 09:58

Serio jesteśmy rozpieszczani. Zacieram ręce na myśl o Divinity a dzisiaj ma pojawić się Alpha gry Warhammer 40,000: Dark Heresy. Sequel do Rogue Trader. Dodam tak na marginesie że jak sprawdziłem podsumowanie Steam to Rogue Trader był moim najbardziej rozgrywanym tytułem w tym roku obok BG3. KCD2 nie pojawił się na liście bo grałem na konsoli. 

Dark Heresy miał wyjść 16 grudnia ale pojawiły się jakieś problemy techniczne i odłożyli całość 2 dni.

Tylko powtórzę że to Alpha i trzeba iść w to z pełnią świadomością. Dla tych co zagrali w BG3 EA to będzie jasne czego się spodziewać ale inni mogą mieć inne oczekiwania. 




