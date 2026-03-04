Zaloguj się lub Zarejestruj

Jeden z najlepszych seriali fantasy powraca. Jest data premiery nowego sezonu na Amazon Prime Video

Radosław Krajewski
2026/03/04 13:20
0
1

Już wkrótce powróci jeden z najlepszych seriali fantasy.

Platforma Prime Video oficjalnie ogłosiła datę premiery czwartego sezonu animowanego serialu Legenda Vox Machina. Nowe odcinki jednej z najlepiej ocenianych produkcji fantasy ostatnich lat trafią do widzów już 3 czerwca 2026 roku.

Legenda Vox Machiny
Legenda Vox Machiny

Legenda Vox Machiny – data premiery 4. sezonu serialu fantasy od Amazona

Serial powstał na podstawie pierwszej kampanii w świecie Dungeons & Dragons prowadzonej przez ekipę Critical Role. Produkcja opowiada historię grupy najemników, którzy początkowo kierują się głównie własnym interesem, lecz z czasem stają się obrońcami krainy Exandria. W skład drużyny Vox Machina wchodzą: Vax, Vex, Grog, Scanlan, Pike, Keyleth oraz Percy.

Samo Critical Role to niezwykle popularny internetowy projekt rozpoczęty w 2015 roku. W ramach cotygodniowych transmisji grupa aktorów głosowych rozgrywa kampanie fabularne w systemie Dungeons & Dragons, a nad przebiegiem sesji czuwa mistrz gry Matthew Mercer. Program zyskał ogromną popularność dzięki improwizowanej narracji, rozbudowanym historiom postaci oraz relacjom między bohaterami.

Czwarty sezon serialu rozpocznie się rok po wydarzeniach związanych z Chroma Conclave. Po dramatycznych przeżyciach członkowie Vox Machina rozeszli się w różne strony. Ich rozłąka nie potrwa jednak długo, ponieważ w Exandrii zaczyna budzić się nowe zło, które może zagrozić całemu światu. W obliczu nadchodzącego niebezpieczeństwa dawni towarzysze będą musieli ponownie połączyć siły.

GramTV przedstawia:

Pierwszego dnia widzowie otrzymają trzy odcinki. Kolejne epizody będą pojawiać się co tydzień w każdą środę. To model dystrybucji, który Prime Video stosuje również w przypadku swoich innych popularnych produkcji, takich jak The Boys.

Od momentu debiutu serial cieszy się znakomitymi opiniami krytyków i widzów. Wszystkie trzy dotychczasowe sezony mogą pochwalić się 100% oceną w serwisie Rotten Tomatoes. Produkcja jest chwalona za dynamiczną fabułę, rozbudowane postacie oraz wysokiej jakości animację, a wielu fanów uważa ją za jedną z najlepszych ekranowych adaptacji świata Dungeons & Dragons.

Za realizację serialu odpowiadają studia Amazon MGM Studios, Critical Role oraz Titmouse. W obsadzie głosowej ponownie usłyszymy między innymi: Laurę Bailey, Taliesina Jaffe’a, Ashley Johnson, Liama O’Briena, Matthew Mercera, Marishę Ray, Sama Riegela oraz Travisa Willinghama.

Źródło:https://screenrant.com/legend-of-vox-machina-season-4-premiere-date-prime-video/

Tagi:

Popkultura
data premiery
serial
Amazon
fantasy
streaming
animacja
serial animowany
Dungeons & Dragons
Amazon Prime Video
Legenda Vox Machiny
Prime Video
czwarty sezon
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112