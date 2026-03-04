Jeden z najlepszych seriali fantasy powraca. Jest data premiery nowego sezonu na Amazon Prime Video

Już wkrótce powróci jeden z najlepszych seriali fantasy.

Platforma Prime Video oficjalnie ogłosiła datę premiery czwartego sezonu animowanego serialu Legenda Vox Machina. Nowe odcinki jednej z najlepiej ocenianych produkcji fantasy ostatnich lat trafią do widzów już 3 czerwca 2026 roku. Legenda Vox Machiny – data premiery 4. sezonu serialu fantasy od Amazona Serial powstał na podstawie pierwszej kampanii w świecie Dungeons & Dragons prowadzonej przez ekipę Critical Role. Produkcja opowiada historię grupy najemników, którzy początkowo kierują się głównie własnym interesem, lecz z czasem stają się obrońcami krainy Exandria. W skład drużyny Vox Machina wchodzą: Vax, Vex, Grog, Scanlan, Pike, Keyleth oraz Percy.

Samo Critical Role to niezwykle popularny internetowy projekt rozpoczęty w 2015 roku. W ramach cotygodniowych transmisji grupa aktorów głosowych rozgrywa kampanie fabularne w systemie Dungeons & Dragons, a nad przebiegiem sesji czuwa mistrz gry Matthew Mercer. Program zyskał ogromną popularność dzięki improwizowanej narracji, rozbudowanym historiom postaci oraz relacjom między bohaterami. Czwarty sezon serialu rozpocznie się rok po wydarzeniach związanych z Chroma Conclave. Po dramatycznych przeżyciach członkowie Vox Machina rozeszli się w różne strony. Ich rozłąka nie potrwa jednak długo, ponieważ w Exandrii zaczyna budzić się nowe zło, które może zagrozić całemu światu. W obliczu nadchodzącego niebezpieczeństwa dawni towarzysze będą musieli ponownie połączyć siły.

Pierwszego dnia widzowie otrzymają trzy odcinki. Kolejne epizody będą pojawiać się co tydzień w każdą środę. To model dystrybucji, który Prime Video stosuje również w przypadku swoich innych popularnych produkcji, takich jak The Boys. Od momentu debiutu serial cieszy się znakomitymi opiniami krytyków i widzów. Wszystkie trzy dotychczasowe sezony mogą pochwalić się 100% oceną w serwisie Rotten Tomatoes. Produkcja jest chwalona za dynamiczną fabułę, rozbudowane postacie oraz wysokiej jakości animację, a wielu fanów uważa ją za jedną z najlepszych ekranowych adaptacji świata Dungeons & Dragons. Za realizację serialu odpowiadają studia Amazon MGM Studios, Critical Role oraz Titmouse. W obsadzie głosowej ponownie usłyszymy między innymi: Laurę Bailey, Taliesina Jaffe’a, Ashley Johnson, Liama O’Briena, Matthew Mercera, Marishę Ray, Sama Riegela oraz Travisa Willinghama.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.