Divinity przebije Baldur's Gate 3? "Mamy w planach, by znalazło się tutaj coś jeszcze lepszego"

Po ogromnym sukcesie Baldur’s Gate 3 studio Larian bynajmniej nie osiada na laurach. Już jakiś czas temu zapowiedziano wszak nadejście kolejnej odsłony głównego cyklu Belgów, czyli Divinity.
Porównania do Baldur’s Gate 3 będą w tym wypadku nieuniknione i, co istotne, sam Larian bynajmniej się od nich nie odżegnuje. Zamiast tego, przynajmniej w niektórych kwestiach, obiecuje doświadczenie jeszcze lepsze niż w przypadku Wrót Baldura.
Larian zapowiada jeszcze lepszy kreator postaci dla Divinity
Pod koniec minionego tygodnia w serwisie Reddit odbyła się sesja AMA, w której udział wzięli pracownicy studia. Przy tej okazji odpowiedzieli oni na kilka kwestii, które w największym stopniu frapowały członków gamingowej społeczności. Na tapecie wylądował choćby kreator postaci, który, jak się okazuje, ma być bardziej rozbudowany niż w przypadku BG3.
Mamy w planach, by znalazło się tutaj coś jeszcze lepszego! Więcej kolorów, więcej opcji, więcej kontroli! – zapewniła Alena Dubrovina, dyrektorka artystyczna w Larian.
Z jednej strony może to być pewne zaskoczenie, bo trudno posądzić kreator postaci z Baldur’s Gate 3 za “mały”. Z drugiej strony sami deweloperzy z radości od pewnego czasu mówią, że Divinity pozwoli im uwolnić twórczą kreatywność, niech zahamowaną przez konieczność trzymania się ram ram Dungeons & Dragons.
Mamy całą wolność, którą mieliśmy w BG3. Sama gra oparta była jednak na systemie 5e, który tworzony był z myślą o grach planszowych, nie komputerowych. Z tego właśnie wynikała większość ograniczeń – stwierdził Swen Vincke, reżyser gry.
Jednocześnie 53-latek odniósł się do swoich wcześniejszych słów, jakoby kolejna gra studia miała być mniejsza od BG3:
Wtedy myśleliśmy jeszcze o kolejnej grze w świecie DnD. Ale ten statek już odpłynął – skomentował deweloper.
Nadchodzące Divinity oficjalnie zapowiedziano podczas grudniowego The Game Awards 2025. Data premiery produkcji pozostaje na ten moment nieznana, wiemy natomiast, iż działać ona będzie na nowym silniku i zaoferuje rozgrywkę zarówno dla jednego gracza, jak i kooperację dla kilku graczy. Podobnie jak BG3, Divinity początkowo ukazać się ma w formule wczesnego dostępu.
