Divinity przebije Baldur's Gate 3? "Mamy w planach, by znalazło się tutaj coś jeszcze lepszego"

Po ogromnym sukcesie Baldur’s Gate 3 studio Larian bynajmniej nie osiada na laurach. Już jakiś czas temu zapowiedziano wszak nadejście kolejnej odsłony głównego cyklu Belgów, czyli Divinity.

Porównania do Baldur’s Gate 3 będą w tym wypadku nieuniknione i, co istotne, sam Larian bynajmniej się od nich nie odżegnuje. Zamiast tego, przynajmniej w niektórych kwestiach, obiecuje doświadczenie jeszcze lepsze niż w przypadku Wrót Baldura.

Larian zapowiada jeszcze lepszy kreator postaci dla Divinity

Pod koniec minionego tygodnia w serwisie Reddit odbyła się sesja AMA, w której udział wzięli pracownicy studia. Przy tej okazji odpowiedzieli oni na kilka kwestii, które w największym stopniu frapowały członków gamingowej społeczności. Na tapecie wylądował choćby kreator postaci, który, jak się okazuje, ma być bardziej rozbudowany niż w przypadku BG3.