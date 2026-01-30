Tego gracza znacznie bardziej niż walki i taktyka interesowały miłosne przygody w świecie gry Baldur’s Gate 3

Co wspólnego ma Baldur’s Gate 3 z The Sims? To, że to nie tylko jeden z najważniejszych RPG ostatnich lat, ale też prawdziwy symulator randkowania. Jeden z graczy postanowił to udowodnić, wykorzystując tę mechanikę do granic możliwości.
Gracz nagiął system romansów do granic możliwości
Romansowanie jest tu jedną z ciekawszych opcji dla graczy. Postać może nawiązywać relacje z niemal każdym towarzyszem, a także wybranymi NPC-ami, odkrywając przy tym różne wątki fabularne i sekrety. Każda postać ma własne wymagania – niektóre, jak Shadowheart czy Gale, potrzebują wysokiego poziomu poparcia i odpowiedniego poznania tajemnic, by związek mógł się rozpocząć. Kluczowa jest też kolejność działań: źle dobrana może skutkować zablokowaniem wątku miłosnego.
