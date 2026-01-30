Zaloguj się lub Zarejestruj

Jakub Piwoński
2026/01/30 11:50
Okazuje się, że wdawanie się w romanse nie jest wcale takie łatwe.

Co wspólnego ma Baldur’s Gate 3 z The Sims? To, że to nie tylko jeden z najważniejszych RPG ostatnich lat, ale też prawdziwy symulator randkowania. Jeden z graczy postanowił to udowodnić, wykorzystując tę mechanikę do granic możliwości.

Tego gracza znacznie bardziej niż walki i taktyka interesowały miłosne przygody w świecie gry Baldur’s Gate 3

Gracz nagiął system romansów do granic możliwości

Romansowanie jest tu jedną z ciekawszych opcji dla graczy. Postać może nawiązywać relacje z niemal każdym towarzyszem, a także wybranymi NPC-ami, odkrywając przy tym różne wątki fabularne i sekrety. Każda postać ma własne wymagania – niektóre, jak Shadowheart czy Gale, potrzebują wysokiego poziomu poparcia i odpowiedniego poznania tajemnic, by związek mógł się rozpocząć. Kluczowa jest też kolejność działań: źle dobrana może skutkować zablokowaniem wątku miłosnego.

Niektórzy fani postanowili wykorzystać te mechaniki w niezwykły sposób. Youtuber SlimX postanowił sprawdzić, jak daleko można posunąć system romansów, starając się nawiązać relacje z jak największą liczbą postaci. Aby eksperyment się udał, musiał precyzyjnie planować interakcje: w akcie pierwszym flirtował z Shadowheart i Lae’zel, potem z Wyllem i Galem, a noc spędzał z Astarionem. W akcie drugim możliwe stało się oficjalne randkowanie niemal ze wszystkimi, przy czym Shadowheart zostawała na koniec, pozwalając na zakończenie wątków z innymi i rozwinięcie relacji z nią.

Niektóre sytuacje wymagają sprytnego obchodzenia ograniczeń – na przykład z Mintharą nie można zerwać wprost, a z Mizorą eksperyment zakłada nawet zabicie partnera i wskrzeszenie go później. Cała operacja jest skomplikowana, ale pokazuje, jak daleko można posunąć system romansów w świecie Baldur’s Gate 3. Tymczasem, aktor wcielający się w jedną z postaci, wspomniał niedawno, że według niego tak dobra gra jak Baldur’s Gate 3 jeszcze długo nie powstanie.

News
RPG
Larian Studios
fantasy
Baldur's Gate 3
Baldur's Gate III
romans
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




